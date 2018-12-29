29.12.2018, 08:00

ФЭНШУЙ │ Куда поставить елку, чтобы привлечь удачу, деньги и любовь

Советы по выбору места и украшениям
Dekor
EST
Если вам нужна любовь
ФЭНШУЙ │ Куда поставить елку, чтобы привлечь удачу, деньги и любовь
Фото: Shutterstock

Думали ли вы когда-нибудь над тем, где должна стоять ваша зеленая красавица? Оказывается, мастера фэншуй уделяют этому моменту особое внимание. По их мнению, правильно поставленная елка способна не только подарить вам новогоднюю радость, но и привлечь в этот год в вашу жизнь дополнительную удачу в желаемой вами сфере жизнедеятельности.

Итак, что же вы хотите от наступающего года? Любовь, деньги, уважение, благополучие детей, карьеру? Тогда, согласно компасу фэншуй, ставьте елку правильно, в нужный угол, рекомендует arabio.ru.

  • Внимание — отсчет идет с места, когда вы входите в комнату. Вход — отправная точка, с нее и смотрим.

Если вам нужна любовь
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