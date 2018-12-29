ФЭНШУЙ │ Куда поставить елку, чтобы привлечь удачу, деньги и любовь

Думали ли вы когда-нибудь над тем, где должна стоять ваша зеленая красавица? Оказывается, мастера фэншуй уделяют этому моменту особое внимание. По их мнению, правильно поставленная елка способна не только подарить вам новогоднюю радость, но и привлечь в этот год в вашу жизнь дополнительную удачу в желаемой вами сфере жизнедеятельности.