Думали ли вы когда-нибудь над тем, где должна стоять ваша зеленая красавица? Оказывается, мастера фэншуй уделяют этому моменту особое внимание. По их мнению, правильно поставленная елка способна не только подарить вам новогоднюю радость, но и привлечь в этот год в вашу жизнь дополнительную удачу в желаемой вами сфере жизнедеятельности.
29.12.2018, 08:00
ФЭНШУЙ │ Куда поставить елку, чтобы привлечь удачу, деньги и любовь
Советы по выбору места и украшениям
Итак, что же вы хотите от наступающего года? Любовь, деньги, уважение, благополучие детей, карьеру? Тогда, согласно компасу фэншуй, ставьте елку правильно, в нужный угол, рекомендует arabio.ru.
- Внимание — отсчет идет с места, когда вы входите в комнату. Вход — отправная точка, с нее и смотрим.
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