Среди наших предков с празднованием Старого Нового года связанно множество народных примет. Мы подготовили для вас подборку поверий, которые непременно помогут оградить ваш дом от бед и долгов, а также помогут привлечь счастье и стабильность.
13.01.2019, 18:36
Приметы на Старый Новый год: как оградить дом от бед и уберечься от долгов
Старый Новый год - уникальный праздник, возникший из-за расхождения между двумя календарями – Юлианским и Григорианским. Наши предки назвали этот праздник Щедрым вечером. Это связанно с тем, что в этот вечер на ужин подавали кутю, которая в отличии от рождественской, была сдобрена жиром и салом, то есть была не постной. Щедрой.
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Верить в эти приметы или нет — конечно, личное дело каждого. Но они формировались не одно поколение, а это что-то, да значит, пишет портал Uduba.com.
- Так, согласно древним поверьям первым в дом непременно должен зайти мужчина — это принесет счастье на весь будущий год.
- Посевальщиков одаривали пирогами, конфетами и другими сладостями. А вот давать им денег категорически запрещалось — якобы, с ними можно отдать и благополучие в доме.
- В некоторых селах до сих пор сохранился обряд, согласно которому в канун старого Нового года семейство сжигает свою старую одежду и сразу же облачается в новую. Это символизирует начало новой, лучшей жизни.
- Чтобы оградить дом от всех бед, необходимо 14 января с тремя зажженными свечами обойти все комнаты по часовой стрелке и при этом креститься.
- Кроме того, считалось, что уберечь дом в новом году поможет топор, которым хозяин утром 14 января должен несильно постучать по порогу, приговаривая “жизнь, здоровье, хлеб”.
- Не следует в Старый Новый год произносить слово “тринадцать”.
- Не стоит 14 января считать мелочь, иначе рискуете весь год лить слезы.
- 13 и 14 января стоит воздержаться от займов. Не стоит ничего давать в долг, иначе весь год проведете в долгах.
- Приметы гласят, что если 14 января вынести мусор, то можно вынести из дома и счастье.
- Есть в канун Старого Нового года птицу или рыбу опасно — счастье улетит или уплывет из дома. В то же время, блюда из свинины на праздничном столе к счастью — свинья “прироет” к дому счастье.
Фото: Unsplash
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