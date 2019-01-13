Приметы на Старый Новый год: как оградить дом от бед и уберечься от долгов

Старый Новый год - уникальный праздник, возникший из-за расхождения между двумя календарями – Юлианским и Григорианским. Наши предки назвали этот праздник Щедрым вечером. Это связанно с тем, что в этот вечер на ужин подавали кутю, которая в отличии от рождественской, была сдобрена жиром и салом, то есть была не постной. Щедрой.