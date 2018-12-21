Что может быть лучше Нового года? Только подготовка к этому чудесному празднику. Даже словами не передать то радостное чувство, когда собирается вся семья, чтобы нарядить лесную красавицу! И ее великолепием хочется любоваться хоть целый год… Портал “Так Просто!” поделился советами с теми, кто не представляет себе праздничную пору без аромата хвои у себя дома. Рассмотрим, что же делать, чтобы живая ель дольше простояла и не осыпалась.
21.12.2018, 11:51
СОВЕТЫ │ 8 ценных рекомендаций, как продлить жизнь новогодней елке
Уксус, аспирин или песок - а что применяете вы?
Правила ухода за новогодней елкой
- Когда заносите ель в комнату, не разворачивайте сразу. Елке нужно немного согреться, иначе вскоре вам придется убирать осыпавшиеся иголки.
- Когда елочка согреется, очистите снизу ее ствол от коры примерно на 10 см, и срубленному дереву будет легче впитывать воду. Затем обдайте ель струей теплой воды.
- Не устанавливайте праздничное дерево вблизи отопительных приборов. Елке и так несладко! Как вариант, оберните ствол влажной тряпкой, которую время от времени смачивайте водой.
- Когда определитесь куда поставить елку, можешь приступать к самому главному. Закрепите ель в крестовине, на подставке или каким-то иным способом. Это, пожалуй, самый простой, хотя и наименее эффективный способ продлить жизнь новогодней красавице.
- Также деревце можно поставить в емкость с водой. Обратите внимание, что во время установки вода должна быть горячей! Добавьте в нее 1/2 ч. л. лимонной кислоты или уксуса. Кислую среду легко заменить, растворив в воде таблетку аспирина. Далее закрепите ствол елки при помощи наполненных водой пластиковых бутылок, вставленных в ведро вокруг ствола.
- Самый лучший способ сохранить свежесть ели — установить ее в ведро с чистым влажным песком. Предварительно растворите в воде таблетку аспирина, щепотку соли и ложку сахара и залейте в песок полученный раствор. В мокрый песок елку лучше ставить таким образом, чтобы он покрывал нижнюю часть ствола не менее чем на 20 см. Не забывайте ежедневно поливать деревце.
- Желательно каждый день опрыскивать водой еловые веточки, но перед этим обязательно выключайте гирлянду из розетки!
- Также будьте осторожны с елочными украшениями: выбирайте не очень громоздкие и равномерно развешивайте их на елке, стараясь сильно не отягощать какую-то одну сторону.
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Не любите искусственные елки, а срезанную живую ставить как-то жалко? Тогда смастерите маленькую елочку из веток деревца. В лесу их полным-полно! Покупать срубленную ель или нет — дело каждого, но если уж купили, тогда следуйте рекомендациям, чтобы продлить жизнь зеленой красавице и сохранить праздничную атмосферу в доме намного дольше.
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