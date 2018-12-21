СОВЕТЫ │ 8 ценных рекомендаций, как продлить жизнь новогодней елке

Что может быть лучше Нового года? Только подготовка к этому чудесному празднику. Даже словами не передать то радостное чувство, когда собирается вся семья, чтобы нарядить лесную красавицу! И ее великолепием хочется любоваться хоть целый год… Портал “Так Просто!” поделился советами с теми, кто не представляет себе праздничную пору без аромата хвои у себя дома. Рассмотрим, что же делать, чтобы живая ель дольше простояла и не осыпалась.