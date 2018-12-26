ВИДЕО | Сгореть за 40 секунд, или Чем грозит не выключенная на ночь гирлянда на елке

Температура, как правило, поднимается так быстро, что предметы в других частях комнаты самовозгораются. Как результат — примерно через 40 секунд комната полностью охвачена огнем.

Совет спасателей: не оставляйте маленьких детей одних в комнате, где включена гирлянда на новогодней елке, т.к. в случае замыкания и возгорания вы можете не успеть спасти их.

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