26.12.2018, 07:40

ВИДЕО | Сгореть за 40 секунд, или Чем грозит не выключенная на ночь гирлянда на елке


Dekor
EST
ВИДЕО | Сгореть за 40 секунд, или Чем грозит не выключенная на ночь гирлянда на елке
Фото: Shutterstock

До Нового года осталась всего неделя, а елки, украшенные по традиции не только всевозможными игрушками, но и разноцветными гирляндами, уже заняли парадное место в наших домах. За всем этим праздничным великолепием спасатели рекомендуют не забывать о правилах безопасности и покупать качественные гирлянды, а также не оставлять их включенными, уходя из дома, или ночью, когда все домочадцы спят. Достаточно всего пары секунд от момента замыкания до того, как елка превратится в факел!

Температура, как правило, поднимается так быстро, что предметы в других частях комнаты самовозгораются. Как результат — примерно через 40 секунд комната полностью охвачена огнем.

Совет спасателей: не оставляйте маленьких детей одних в комнате, где включена гирлянда на новогодней елке, т.к. в случае замыкания и возгорания вы можете не успеть спасти их.

Советуем прочитать:

10 вещей в вашем доме, которые взрываются без предупреждения

Читайте также:

10 ошибок при украшении дома, которые могут стоить вам здоровья

Технологии на страже вкуса: что лучше — индукционная или обычная варочная панель?

Читайте также:
Оставить комментарий
Данную статью могут комментировать только зарегистрированные пользователи!
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Читать комментарии Читать комментарии