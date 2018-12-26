До Нового года осталась всего неделя, а елки, украшенные по традиции не только всевозможными игрушками, но и разноцветными гирляндами, уже заняли парадное место в наших домах. За всем этим праздничным великолепием спасатели рекомендуют не забывать о правилах безопасности и покупать качественные гирлянды, а также не оставлять их включенными, уходя из дома, или ночью, когда все домочадцы спят. Достаточно всего пары секунд от момента замыкания до того, как елка превратится в факел!
26.12.2018, 07:40
ВИДЕО | Сгореть за 40 секунд, или Чем грозит не выключенная на ночь гирлянда на елке
Температура, как правило, поднимается так быстро, что предметы в других частях комнаты самовозгораются. Как результат — примерно через 40 секунд комната полностью охвачена огнем.
Совет спасателей: не оставляйте маленьких детей одних в комнате, где включена гирлянда на новогодней елке, т.к. в случае замыкания и возгорания вы можете не успеть спасти их.
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