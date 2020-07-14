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Костер будет гореть в течение 2-3 часов!
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ДЕЛАЕМ САМИ│9 необычных идей подхватов для штор
СВОИМИ РУКАМИ│Вазоны для цветов из древесины и бетона
Фото и видео!
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ДЕЛАЕМ САМИ │ Декорируем комод из IKEA
ДЕЛАЕМ САМИ │ Цветочная романтика: декорируем шкаф с помощью салфеток
ДЕЛАЕМ САМИ│13 идей: бюджетно обновляем старую мебель
ДЕЛАЕМ САМИ│Украшаем раму для зеркала мозаикой
Фотоидеи!
ДЕЛАЕМ САМИ│Декорируем зеркало: рама из веток или школьных линеек и другие интересные идеи
Много идей и галерея!
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