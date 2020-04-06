Кажется, будто работать из дома легко — не нужно никуда ходить, и всегда есть свободное время для личных дел. Но на самом деле это не так: вам нужно организовать удобное рабочее место, создать комфортные условия и организовать свой день.
10 полезных советов для всех, кто работает удаленно
Портал Inmyroom совместно с разработчиками 3D-планировщика дизайна интерьера Planoplan рассказали, как это сделать.
Выберите место для рабочего уголка
Психологи советуют располагать рабочий стол так, чтобы вы сидели спиной к стене. Тогда вы будете чувствовать себя комфортно и сможете видеть все, что происходит в комнате (это удобно, если у вас есть дети).
Если же рабочий стол у вас стоит вплотную к стене и взгляд упирается в обои, повесьте перед глазами постер или плакат с вдохновляющими цитатами. Или грифельную доску, на которой можно писать планы на будущее. Они будут вас мотивировать во время перерывов.
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Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Важные телефонные номера:
- 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
- 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
- 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
- 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
- Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции. Читайте больше на странице МИД!
- Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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