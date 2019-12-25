АРХИВНЫЕ ФОТО | Смотрите, как в Эстонии украшали дома к праздникам в прошлом веке

Рождество и день зимнего солнцестояния столетиями являются для эстонцев священным временем, которого с нетерпением ждут в долгие и холодные осенние месяцы. Раньше дома украшали соломой, и первые рождественские елки принесли домой только в конце 19 века. Moodnekodu выбрал из фотоархивов эстонских музеев некоторые атмосферные снимки празднично украшенных домов прошлого века.