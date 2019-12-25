Рождество и день зимнего солнцестояния столетиями являются для эстонцев священным временем, которого с нетерпением ждут в долгие и холодные осенние месяцы. Раньше дома украшали соломой, и первые рождественские елки принесли домой только в конце 19 века. Moodnekodu выбрал из фотоархивов эстонских музеев некоторые атмосферные снимки празднично украшенных домов прошлого века.
АРХИВНЫЕ ФОТО | Смотрите, как в Эстонии украшали дома к праздникам в прошлом веке
1900-1910 — рождественская елка в доме аптекаря и мэра Пайде Оскара Браше
Foto: Järvamaa Muuseum, PM F 2172:14
1919 — рождественская елка эстонских солдат на фронте в деревне Дубровка
Foto: Eesti Ajaloomuuseum, AM F 23927
1924 — в домах прошлого века рождественская елка часто стояла на круглом столе, который был украшен белыми салфетками, хрустальной посудой и другими роскошными аксессуарами
Foto: Eesti Rahva Muuseum, ERM Fk 2955:924
1937
Foto: Eesti Rahva Muuseum, ERM Fk 2909:31
1930-е
Foto: Eesti Ajaloomuuseum, autor: Herbert Nikolai Muischnek, AM Dg 10:87
Foto: Eesti Ajaloomuuseum, AM N 45064:39, fotograaf Alexander Teppori klaasnegatiivide kogust
1951 — Рождество в доме семьи Вильде в Таллинне
Foto: Eesti Ajaloomuuseum, AM N 43750:2
1960-е
Foto: Eesti Rahva Muuseum, ERM Fk 2908:352
Счастливого Рождества!
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