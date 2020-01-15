Asko и Sotka пришли в Латвию

“До 2010 года в Латвии у нас было несколько магазинов. Полученные отзывы и выполненный анализ показали, что в отношении продукции наших сетей Asko и Sotka по-прежнему существует спрос. Открывая онлайн-магазины, мы рассматриваем и другие возможности организации продаж, особенно в рижском регионе”, — сказал Кари Форсстен, председатель правления Indoor Group, отвечающий за коммерческую деятельность компании в странах Балтии.

В открывающихся латвийских мебельных онлайн-магазинах Sotka и Asko представлены тысячи предметов интерьера. Asko отличается наиболее широким на рынке ассортиментом и предлагает более требовательным клиентам различные интерьерные решения. Sotka же всегда предлагает наиболее низкие цены, фокусируясь на простом выборе товаров с отличным соотношением цены и качества.

“Покупатель предметов интерьера, как правило, является сознательным потребителем, желающим перед покупкой внимательно сравнить цены и товары. Поэтому значение интернет-магазинов сегодня совершенно невозможно игнорировать”, — отметил руководитель по продажам и маркетингу Андрес Нымме.

“Обновленный эстонский онлайн-магазин мы открыли весной прошлого года, сегодня пришли в Латвию и с надеждой смотрим в сторону Литвы. Мы рассчитываем, что открываемые интернет-магазины сделают для местных жителей выбор и покупку товаров для дома удобнее и быстрее, чем прежде”, — добавил Нымме.

Учрежденная в Финляндии компания Asko недавно отметила свой столетний юбилей, а Sotka в прошлом году исполнилось 60 лет. В Финляндии у Asko и Sotka около 90 магазинов, а также онлайн-магазины.