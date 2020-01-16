БОЛЬШАЯ ГАЛЕРЕЯ | Что лучше — ковер, паркет, линолеум, плитка? Смотрите, с каким размахом прошла выставка напольных покрытий DOMOTEX в Германии
Delfi удалось побывать на всемирно известной выставке напольных покрытий DOMOTEX в Ганновере, организатором которой является Deutsche Messe АG. Она занимает ведущее место среди международных выставок ковров, паркета и других напольных покрытий в мире.
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