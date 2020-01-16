БОЛЬШАЯ ГАЛЕРЕЯ | Что лучше — ковер, паркет, линолеум, плитка? Смотрите, с каким размахом прошла выставка напольных покрытий DOMOTEX в Германии

DOMOTEX — это ведущая всемирная выставка ковров ручной и машинной работы, паласов, половиков и ковриков для различных помещений, паркета, ламинатов и других напольных покрытий, а также средств и оборудования для настила полов и последующего ухода за ними.

Ежегодно ведущие производители, представители оптовой и розничной торговли, дизайнеры интерьеров, архитекторы собираются на выставке напольных покрытий DOMOTEX в Ганновере, которая дает уникальную возможность предпринимателям получить самую точную информацию о текущем состоянии рынка, технологических достижениях, последних тенденциях моды в мире напольных покрытий.

Смотрите, с каким широким размахом прошла выставка и быть может вы увидите на фото именно тот пол или ковер, о котором всегда мечтали!