28.08.2020, 11:10

БОЛЬШАЯ ГАЛЕРЕЯ | Любите скандинавский стиль? Смотрите, чем удивила ярмарка дизайна и жилья в Финляндии


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Soome elamumess Tuusulas 2020
Soome elamumess Tuusulas 2020Foto: Amanda Lehtola, Asuntomessut

Финская ярмарка дизайна и жилья Asuntomessut проходит уже 50-й раз в городке Туусула и продлится до 30 августа.

Туусула находится от Хельсинки примерно в 30 километрах. Как уже стало традицией на ярмарке за 50 лет, здесь выставляют свои товары и диктуют тренды производители домов, архитекторы и дизайнеры интерьера. И, конечно же — куда же без дизайна сауны!

Foto: Kari Kohvakka

Впервые на ярмарке представлен и производитель домов из Эстонии — Finnlog.

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