БОЛЬШАЯ ГАЛЕРЕЯ | Любите скандинавский стиль? Смотрите, чем удивила ярмарка дизайна и жилья в Финляндии

Туусула находится от Хельсинки примерно в 30 километрах. Как уже стало традицией на ярмарке за 50 лет, здесь выставляют свои товары и диктуют тренды производители домов, архитекторы и дизайнеры интерьера. И, конечно же — куда же без дизайна сауны!

Foto: Kari Kohvakka

Впервые на ярмарке представлен и производитель домов из Эстонии — Finnlog.

На ярмарке можно найти много замечательных идей как для строительства собственного жилища, так и для оформления интерьера. Смотрите галерею и ищите вдохновение для себя!

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