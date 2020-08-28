БОЛЬШАЯ ГАЛЕРЕЯ | Любите скандинавский стиль? Смотрите, чем удивила ярмарка дизайна и жилья в Финляндии

Финская ярмарка дизайна и жилья Asuntomessut проходит уже 50-й раз в городке Туусула и продлится до 30 августа.
28.08.2020, 11:10
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Туусула находится от Хельсинки примерно в 30 километрах. Как уже стало традицией на ярмарке за 50 лет, здесь выставляют свои товары и диктую тренды производители домов, архитекторы и дизайнеры интерьера. И, конечно же — куда же без дизайна сауны!
Впервые на ярмарке представлен и производитель домов из Эстонии — Finnlog.
На ярмарке можно найти много замечательных идей как для строительства собственного жилища, так и для оформления интерьера. Смотрите галерею и ищите вдохновение для себя!
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