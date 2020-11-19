Будет ли IKEA в Эстонии выкупать старую мебель и откроет ли секонд-хенд? Отвечает магазин

Комментарий Ренаты Данте, руководителя отдела по корпоративным связям IKEA Балтия:

“IKEA выкупает мебель” — пилотный проект, который проходит в IKEA Латвия. Акция будет проходить с 12 ноября по 6 декабря в этом году, и в этот период жители Латвии могут сдавать свою мебель в магазин IKEA и давать вещам новую жизнь — если мебель в хорошем состоянии, IKEA выкупает ее и перепродает в специальном отделе.

С помощью подобных инициатив IKEA старается создавать доступные решения для дома с заботой о природе. И продавец, и покупатель вместе могут создавать позитивные изменения для будущего нашей планеты.

“Мы в IKEA стараемся положительно влиять на людей и планету. Мы хотим улучшить повседневную жизнь, сохраняя нашу планету. Краткосрочный латвийский проект, во время которого, мы будем выкупать мебель IKEA — один из наших “зеленых” шагов. Наши исследования показали, что вопрос об экологии и планете волнует все больше людей. В этой сфере есть еще много нерешенных задач, но прощаясь со старой мебелью, это стоит делать более экологичным образом. Мы считаем, что люди с большим удовольствием отдают, перепродают и чинят вещи, но все это должно быть удобно и просто сделать. Поэтому мы решили протестировать эту инициативу, фокусируясь на выкупе товаров, и перепродаже их с возможностью дать вещам новую жизнь”, — говорит Р. Данте.

По окончанию проекта IKEA оценит необходимость подобных акций на местном рынке.

На данный момент в Эстонии можно вернуть товары IKEA, которые им не подошли или не понравились. И другие покупатели могут купить их со скидкой и дать товарам второй шанс. Для того, чтобы товары IKEA служили, как можно дольше, мы предлагаем детали, возможности обновить товар, например, заменив чехол мебели или фасады и др.