Что случилось? Эстонский интернет-магазин IKEA "сломался"

В редакцию Delfi обратился читатель, который хотел заказать товар в интернет-магазине IKEA, но это было невозможно. "В эстонской Ikea сейчас ВСЕХ товаров нет на складе! Не знаю, на самом ли деле или с сайтом проблема?!" — сообщил читатель.



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Отвечает руководитель по коммуникации IKEA в Прибалтике Рената Данте:

"Из-за системной ошибки сегодня утром в интернет-магазине IKEA были временные технические неполадки, которые к настоящему моменту исправлены.

Короткое время интернет-магазин показывал, что большая часть ассортимента товаров закончилась на складе, хотя в действительности остаток товаров на складе был обычный. Наш ИТ-отдел исправил проблему, и интернет-магазин снова работает.

Приносим извинения за неудобства".