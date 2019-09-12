Что случилось? Эстонский интернет-магазин IKEA "сломался"

Пользовавшиеся эстонским интернет-магазином IKEA в четверг утром люди заметили, что товары было невозможно добавить со склада в корзину. Как сообщила IKEA, это был сбой в интернет-магазине, который к настоящему моменту устранен.
В редакцию Delfi обратился читатель, который хотел заказать товар в интернет-магазине IKEA, но это было невозможно. "В эстонской Ikea сейчас ВСЕХ товаров нет на складе! Не знаю, на самом ли деле или с сайтом проблема?!" — сообщил читатель.
Отвечает руководитель по коммуникации IKEA в Прибалтике Рената Данте:
"Из-за системной ошибки сегодня утром в интернет-магазине IKEA были временные технические неполадки, которые к настоящему моменту исправлены.
Короткое время интернет-магазин показывал, что большая часть ассортимента товаров закончилась на складе, хотя в действительности остаток товаров на складе был обычный. Наш ИТ-отдел исправил проблему, и интернет-магазин снова работает.
Приносим извинения за неудобства".
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