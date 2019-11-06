С тремя работами архитектурного конкурса Центрального рынка можно будет ознакомиться в помещениях Центральной библиотеки по адресу Лийвалайа 40 еще неделю – до 12 ноября, сообщает пресс-служба управы таллиннского района Кесклинн.
Чтобы потом говорить предметно: жителей приглашают посмотреть на архитектурное решение Центрального рынка
«Обновление Центрального рынка вызывает в местных жителях оптимизм, но есть те, у кого есть определенные опасения. Мы стоим за то, чтобы новое решение учитывало ожидания всех заинтересованных групп настолько, насколько это возможно. Во время публичной демонстрации детальной планировки у местных жителей будет возможность высказать свои пожелания. Сейчас же приглашаю всех посетить отдел литературы на иностранных языках Центральной библиотеки, чтобы ознакомиться со всеми работами», - сказал старейшина района Кесклинн Владимир Свет.
Новый владелец Центрального рынка концерн Astri Grupp организовал архитектурный конкурс, в котором приняли участие три работы архитектурных бюро Kadarik, Tüür. Arhitektid, KAMP Arhitektid и KOKO Arhitektid.
Победителя конкурса определило жюри, состоявшее из городских планировщиков, архитекторов и представителей нового владельца рынка. Им стала работа архитектурного бюро KOKO Arhitektid.
В то же время Управа района Кесклинн провела открытое народное голосование в интернете, чтобы выяснить, какая из работ больше всего нравится жителям. Победителем голосования стала работа архитектурного бюро Kadarik, Tüür. Arhitektid, которая получила от города денежную премию.
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