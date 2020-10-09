ДО И ПОСЛЕ | Аутентичные детали — неповторимый элемент интерьера. Как переделали квартиру в Старом городе

Дизайнер IKEA перевоплотил интерьер в квартире площадью 32 м2 в Старом городе. Квартира открытого типа состоит из зоны отдыха, кухни, и места для приёма гостей. Хозяйка квартиры уже начала небольшой ремонт: главное её пожелание — сохранить шарм старины и аутентичность. Например, она решила оставить кирпичную стену и старую плитку, когда перекрашивала стены. В подвале она нашла комод, который привела в порядок и захотела оставить в своём интерьере. Самой сложной задачей стало решение по обустройству и делению пространства на личное и общее в такой маленькой квартире.

Разные зоны в одном помещении



Для того, чтобы создать ощущение простора в однокомнатной квартире-студии, стоит использовать универсальные белые шкафчики, например, кухонные, для хранения вещей.

“Белые шкафчики на белой стене сливаются с поверхностью и не создают тяжёлого ощущения. Используя схожие шкафы в разных зонах помещения, вы сможете сохранить последовательный стиль, это особенно важно в однокомнатных квартирах — вы создаёте разные зоны, но всё же в одном пространстве”, — говорит дизайнер IKEA Дариус Римкус.

Яркость аутентичности



Для того, чтобы сделать исторические детали квартиры ярким акцентом, эксперт советует создать интерьер вокруг этой детали. Например, ваша старая плитка или кирпичная стена, или старая деревянная мебель, отлично будут выделяться на фоне белых стен с белыми шкафами, которые не утяжеляют пространство. Благодаря такой мебели ваши яркие детали квартиры будут лучше заметны. Естественные цвета текстиля, обивки дивана, гардин только усилят этот эффект.

Если помещение нужно разделить на несколько зон, гардины такого же цвета, как для окна, можно использовать в качестве разделения комнаты. Например, отделить зону спальни от комнаты.

Высокие потолки при небольшом пространстве



Высокие потолки — одна из особенностей квартир в старых домах. Для того, чтобы в квартире было максимально много пространства для хранения вещей, дизайнер IKEA советует использовать высокие и неширокие шкафы.

“Если мы хотим уместить всё в одно, но очень небольшое пространство, важно, чтобы решения были многофункциональны. Например, обеденный стол, который может служить письменным столом. Диван в гостиной — уголок для чтения, и стоит выбирать раскладной диван, чтобы засидевшиеся гости могли остаться ночевать” — говорит дизайнер.