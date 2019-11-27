ЭКСКЛЮЗИВНАЯ ГАЛЕРЕЯ | Ослепительный вид и 60-летняя олива в коридоре! Роскошная вилла Олега Осиновского и его молодой возлюбленной в Грузии

Свежий горный воздух, тишина, зелень, ослепительный вид, 320 квадратных метров площади, просторная терраса и манящий бассейн. Не говоря уже о встречающем в коридоре 60-летнем оливковом дереве. Таков дом Олега Осиновского (53) и Анастасии Удаловой (30) в Тбилиси. Kroonika получила эксклюзивную возможность заглянуть туда — смотрите фото!