Фестиваль дизайна Disainiöö: какие мероприятия стоит посетить на этой неделе?

Какие мероприятия в рамках фестиваля стоит посетить?

- Пятнадцатый фестиваль Disainiöö откроется выставкой номинантов на премию BRUNO 2020 в помещениях завода Põhjala и презентацией коллекции Реэт Аус.

- Самое праздничное мероприятие фестиваля — вручение Эстонских наград в сфере дизайна.

- В рамках фестиваля также пройдет международная конференция, которая продолжит обсуждение главной темы фестиваля и рассмотрит направления образования в сфере дизайна. На конференции выступят эксперты из Великобритании, Италии, Дании и Эстонской художественной академии.

- Поговорить о дизайне можно на мероприятиях Design Talks, а приобрести замечательные разработанные в Эстонии товары есть шанс у посетителей Disainitänav и Moepõik, где также пройдут выставки, воркшопы, презентации и многое другое.

- Кроме того пройдет дизайн-представление D.O.M “Дизайн в моде” и даже детская программа для самых маленьких любителей дизайна.

Полную программу XV фестиваля Disainiööможно найти ЗДЕСЬ.