14-20 сентября в Таллинне проходит фестиваль дизайна, который в этом году отмечает юбилей. В честь этого по всему городу проходят разносторонние мероприятия. Главная тема фестиваля — “Дизайн по потребности”, поэтому в фокусе товары, услуги и идеи, направленные на решение конкретных проблем в нашей ежедневной жизни или в обществе в целом.
Фестиваль дизайна Disainiöö: какие мероприятия стоит посетить на этой неделе?
Какие мероприятия в рамках фестиваля стоит посетить?
- Пятнадцатый фестиваль Disainiöö откроется выставкой номинантов на премию BRUNO 2020 в помещениях завода Põhjala и презентацией коллекции Реэт Аус.
- Самое праздничное мероприятие фестиваля — вручение Эстонских наград в сфере дизайна.
- В рамках фестиваля также пройдет международная конференция, которая продолжит обсуждение главной темы фестиваля и рассмотрит направления образования в сфере дизайна. На конференции выступят эксперты из Великобритании, Италии, Дании и Эстонской художественной академии.
- Поговорить о дизайне можно на мероприятиях Design Talks, а приобрести замечательные разработанные в Эстонии товары есть шанс у посетителей Disainitänav и Moepõik, где также пройдут выставки, воркшопы, презентации и многое другое.
- Кроме того пройдет дизайн-представление D.O.M “Дизайн в моде” и даже детская программа для самых маленьких любителей дизайна.
Полную программу XV фестиваля Disainiööможно найти ЗДЕСЬ.
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