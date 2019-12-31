ФОТО | А вы уже купили? 10 самых продаваемых товаров IKEA в Эстонии

“Большая часть популярных в Эстонии товаров, таких как стол LACK, комод MALM, а также серия KALLAX и стаканы POKAL — это знаковые товары IKEA, которые постоянно занимают верхние строчки рейтинга продаж. Они популярны также и в других странах Балтии, и на прочих рынках”, — сказал руководитель пункта выдачи IKEA в Таллинне Алексей Михайлов. В то же время на площадке планирования в пункте выдачи в Таллинне, где клиентам предлагаются индивидуальные консультации по планированию кухонных, гардеробных и прочих мебельных систем, самые популярные товары — кухни METOD и платяные шкафы серии PAX.

Михайлов добавил, что все перечисленные в списке товары — мультифункциональные и вневременные изделия, которые при этом по карману многим. “Приемлемая цена, хороший дизайн и высокое качество товаров — в центре нашего внимания”, — пояснил руководитель пункта выдачи IKEA в Таллинне.

IKEA предлагает одинаковый выбор товаров в магазинах по всему миру, но на каждом рынке в ассортименте есть также товары, которые важны именно в этой стране, и запас этих товаров на складе регулируется таким образом, чтобы товары были постоянно в наличии. “IKEA регулярно проводит в каждой стране посещения домов и опросы, чтобы лучше понять, как живут местные люди, о чём они мечтают, с какими проблемами сталкиваются. Мы заметили, что жители Эстонии любят натуральные материалы и спокойные деревенские тона”, — рассказал Михайлов.