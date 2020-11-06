ФОТО | Атмосфера праздника и тепла: 150 новогодних звезд зажглись в историческом здании в самом центре Таллинна

“Для того, чтобы вдохновить жителей Эстонии украсить свои дома к новогодним праздникам, мы организовали проект совместно с жителями одного из центральных домов Таллинна и украсили их окна звёздами. Традиция украшать дома к новогодним праздникам очень популярна в скандинавских странах, и мы хотим, чтобы жители Эстонии сделали это тёмное время года светлее и уютнее”, — говорит Алексей Михайлов, руководитель Пункта заказа и получения товаров IKEA в Таллинне. Он рассказал, что аналогичный проект проходит во всех прибалтийских столицах: в Риге и в Вильнюсе, наряду с Таллинном, звёзды будут украшать дома вплоть до конца этого года.

Фото: Андрес Раудъялг

Уютные и тёплые новогодние праздники



Основным украшением проекта стал очень популярный новогодний товар IKEA — абажур STRÅLA в форме звезды. Они светятся с использованием LED лампочек, которые потребляют на 85% меньше электричества и горят в 10 раз дольше в сравнении с обычными лампочками. Все украшения в рамках этого проекта были выданы бесплатно, и жители квартир этого дома смогут использовать эти новогодние украшения и в следующие годы.

“Уютные и тёплые новогодние праздники с IKEA доступны для большинства людей. В этом году мы проводим больше времени дома и новогодние праздники тоже отметим дома. Благодаря сотрудничеству с жителями Таллинна из этого дома, мы смогли продемонстрировать, как создать атмосферу праздника и тепла у себя в окнах”, — говорит Михайлов.

Дом на Тартуском шоссе, 24 был выбран среди всех претендентов, заявивших своё участие в проекте. “Мы получили много заявок от жителей Таллинна, но выбрали этот дом из-за его архитектурной важности и местоположения, ведь он находится на пересечении центральных дорог Таллинна, и многие наши жители смогут насладиться красивым светом из окон этого дома”, — объясняет Михайлов.

Фото: Андрес Раудъялг

Здание архитектурной важности



Этот жилой комплекс раньше принадлежал заводу “Двигатель”, и его архитектором был Александр Власов, и он был создан для работников завода в 1957 году. Комплекс состоит из четырёхэтажных пяти или трёх-секционных жилых зданий, главной частью которого выступало угловое, шестиэтажное здание. Это яркий пример послевоенного классицизма, и в настоящее время здание находится в списке исторического наследия.