Жилой комплекс завода “Двигатель” на Тартуском шоссе теперь украшают более 150 звёзд STRALA, которые светят из каждого окна и освещают эти тёмные дни перед новогодними праздниками. Здание украсили в рамках новогоднего проекта, который проходит во всех прибалтийских столицах.
ФОТО | Атмосфера праздника и тепла: 150 новогодних звезд зажглись в историческом здании в самом центре Таллинна
“Для того, чтобы вдохновить жителей Эстонии украсить свои дома к новогодним праздникам, мы организовали проект совместно с жителями одного из центральных домов Таллинна и украсили их окна звёздами. Традиция украшать дома к новогодним праздникам очень популярна в скандинавских странах, и мы хотим, чтобы жители Эстонии сделали это тёмное время года светлее и уютнее”, — говорит Алексей Михайлов, руководитель Пункта заказа и получения товаров IKEA в Таллинне. Он рассказал, что аналогичный проект проходит во всех прибалтийских столицах: в Риге и в Вильнюсе, наряду с Таллинном, звёзды будут украшать дома вплоть до конца этого года.
Уютные и тёплые новогодние праздники
Основным украшением проекта стал очень популярный новогодний товар IKEA — абажур STRÅLA в форме звезды. Они светятся с использованием LED лампочек, которые потребляют на 85% меньше электричества и горят в 10 раз дольше в сравнении с обычными лампочками. Все украшения в рамках этого проекта были выданы бесплатно, и жители квартир этого дома смогут использовать эти новогодние украшения и в следующие годы.
“Уютные и тёплые новогодние праздники с IKEA доступны для большинства людей. В этом году мы проводим больше времени дома и новогодние праздники тоже отметим дома. Благодаря сотрудничеству с жителями Таллинна из этого дома, мы смогли продемонстрировать, как создать атмосферу праздника и тепла у себя в окнах”, — говорит Михайлов.
Дом на Тартуском шоссе, 24 был выбран среди всех претендентов, заявивших своё участие в проекте. “Мы получили много заявок от жителей Таллинна, но выбрали этот дом из-за его архитектурной важности и местоположения, ведь он находится на пересечении центральных дорог Таллинна, и многие наши жители смогут насладиться красивым светом из окон этого дома”, — объясняет Михайлов.
Здание архитектурной важности
Этот жилой комплекс раньше принадлежал заводу “Двигатель”, и его архитектором был Александр Власов, и он был создан для работников завода в 1957 году. Комплекс состоит из четырёхэтажных пяти или трёх-секционных жилых зданий, главной частью которого выступало угловое, шестиэтажное здание. Это яркий пример послевоенного классицизма, и в настоящее время здание находится в списке исторического наследия.
Жительница этого дома Анастасия рассказала, что для неё участие в проекте стало приятным сюрпризом, ведь для её семьи очень важно новогоднее настроение перед праздниками.
“Новогодние праздники — это всегда приятный период для нашей семьи. Мы всегда украшаем наш дом — 3-метровая новогодняя ёлка и гирлянды всегда в нашем доме в этот период. Мне всегда нравится, как легко с помощью огоньков можно создать уютное ощущение и внутри дома, и снаружи. Зимние праздники — время чудес, и эти украшения принесут радость, уют и тепло в это тёмное время года не только для жителей дома, но и для всех, кто проходит мимо”, — говорит Анастасия.
130 звезд в Риге
Окна одного из самых знаменитых зданий в стиле романтизма в центре Риги, по адресу Кр. Валдемара 67, тоже украшены яркими звёздами.
Анда, жительница этого дома, исследовала историю этого здания и делится своими открытиями: “Наш дом можно найти во всех справочниках Ар-нуво Риги, вместе с соседним зданием они создают один из самых больших и впечатляющих ансамблей в стиле Северного модерна (национальный романтизм) в Риге. Северный модерн — вид ар-нуво, который был популярен в северных странах в конце 19 — начале 20 века. Идея состояла в том, чтобы изменить ар-нуво под местные традиции, и латвийские архитекторы создали своё видение и стиль, соединяя элементы, формы и орнаменты из латвийских традиций”.
Здание на улице Кришьяна Валдемара, 67 проектировал знаменитый латвийский архитектор Эийжен Лаубе, который создал множество прекрасных зданий в Риге. В проектировании этого здания Лаубе использовал местные элементы — крыша, которая напоминает амбар из Видземе, использовались также различные этнографические орнаменты и сельские образы.
“Теперь в нашем здании появилось сказочное ощущение новогоднего праздника в каждом окне. Мне всегда нравилось, как освещение на окнах создаёт уют внутри и праздничное ощущение снаружи”, — говорит Анда.
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