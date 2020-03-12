На дне бетона, 11 марта, Союз бетона Эстонии назвал победителей конкурса «Бетонное сооружение 2019 года».
ФОТО | Бетонным сооружением года стало здание Академии внутренней безопасности
Бетонное сооружение 2019 года — здание Академии внутренней безопасности.
- Главный приз конкурса, архитектура — Arhitekt11 OÜ.
- Приз заказчика: Академия внутренней безопасности
- Приз конструктора: Engineer Project OÜ
- Приз за строительные работы: Nordecon AS
- Приз за бетонные работы: ERI-Ehitustööd OÜ
- Приз за бетонные изделия: Framm AS
- Приз за надзор собственника: Tallinna Linnaehituse AS.
Комментарий жюри: “Здесь не только хорошо экспонируется ровная бетонная поверхность, но и архитектор в целом подошел к своей работе очень творчески, умело используя именно те эффекты, которые достигаются посредством бетонных элементов. Высокие наклонные стены (под углом 5 и 10 градусов) построены из используемых обычно в строительстве перекрытий предварительно напряженных полых панелей. Эстетически чистая бетонная скорлупа здания символически образует прочный щит, под которым скрывается человечное и мягкое содержание”.
Председатель жюри Ааду Кана: “Современное, высокого архитектурного уровня, хорошо функционирующее учебное и научное здание, являющееся энергоэффективным и содержание которого с экономической точки зрения соответствует принципам устойчивого развития. Интересная архитектура, достигнутая простыми приемами”.
Специальный приз за бетонные работы — при реконструкции газовой башни Котла культуры. Бетонные работы — Evocon Grupp OÜ.
Специальный приз заказчику — крупная ферма Vahtra. Заказчик — Weiss OÜ: За целенаправленную деятельность заказчика в использовании бетона. За использование бетона с хорошо продуманной целью.
Специальный приз портала Ehitusuudised.ee получил строитель индивидуального жилого дома по адресу Викеркааре 15, Тарту — R.E.R. Ehitus OÜ, генеральный подрядчик и производитель бетонных работ.
Специальный приз Союза инженеров-строителей Эстонии получил проектировщик бизнес-квартала Maakri 19/21 — Neoprojekt OÜ.
Организованный в нынешнем году в двадцатый раз конкурс “Бетонное сооружение года” проводится для того, чтобы познакомить общественность с широкими возможностями использования бетона и в то же время отметить тех людей, которые для претворения в жизнь своих идей используют отечественный строительный материал — дающий широкие возможности и легко формуемый бетон.
На нынешний конкурс поступило 15 работ. На конкурс можно было представить переданные в течение 2019 года заказчикам бетонные строения и использованные в них конструкции и решения.
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