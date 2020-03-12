ФОТО | Бетонным сооружением года стало здание Академии внутренней безопасности

Бетонное сооружение 2019 года — здание Академии внутренней безопасности.

Главный приз конкурса, архитектура — Arhitekt11 OÜ.

Приз заказчика: Академия внутренней безопасности

Приз конструктора: Engineer Project OÜ

Приз за строительные работы: Nordecon AS

Приз за бетонные работы: ERI-Ehitustööd OÜ

Приз за бетонные изделия: Framm AS

Приз за надзор собственника: Tallinna Linnaehituse AS.

Комментарий жюри: “Здесь не только хорошо экспонируется ровная бетонная поверхность, но и архитектор в целом подошел к своей работе очень творчески, умело используя именно те эффекты, которые достигаются посредством бетонных элементов. Высокие наклонные стены (под углом 5 и 10 градусов) построены из используемых обычно в строительстве перекрытий предварительно напряженных полых панелей. Эстетически чистая бетонная скорлупа здания символически образует прочный щит, под которым скрывается человечное и мягкое содержание”.

Председатель жюри Ааду Кана: “Современное, высокого архитектурного уровня, хорошо функционирующее учебное и научное здание, являющееся энергоэффективным и содержание которого с экономической точки зрения соответствует принципам устойчивого развития. Интересная архитектура, достигнутая простыми приемами”.

Специальный приз за бетонные работы — при реконструкции газовой башни Котла культуры. Бетонные работы — Evocon Grupp OÜ.

Специальный приз заказчику — крупная ферма Vahtra. Заказчик — Weiss OÜ: За целенаправленную деятельность заказчика в использовании бетона. За использование бетона с хорошо продуманной целью.