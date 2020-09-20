ФОТО | BRUNO 2020. Смотрите, какие новомодные эстонские изделия были удостоены престижной награды за дизайн

Награды BRUNO удостоились следующие дизайнерские решения:

Лучший дизайн изделия жизненной среды: серия уличной мебели N30, авторы: Павел Сидоренко, Виталий Валтанен

Мебель сделана из инновационного материала — неочищенных пластиковых отходов. Такой материал не гниет, он устойчив против воды и УФ-лучей. Серию мебели также отличает модулярность, то есть с помощью элементов можно собирать предметы мебели разного размера. Концепция скамейки с высокой спинкой и перегородками по бокам родилась у авторов во время пандемии коронавируса.

Лучший дизайн изделия стиля жизни: украшения EGG Laura Saks, автор: Лаура Сакс

Украшения EGG тоже сделаны из “переработанного” материала — из яичной скорлупы. В дополнение к яичной скорлупе использовалась биосмола, а для окрашивания — натуральные красители, как черника, свекла, куркума и хлорелла. Читайте подробнее здесь.

Лучший дизайн инженерно-технического изделия: каменка Sauna Premium, авторы: Мартин Пярн, Пент Талвет, Свен Сырмус, Каспар Торн, Янно Ныу.

Премия BRUNO названа в честь основавшего более 50 лет назад отделение дизайна Художественной академии Бруно Томберга и вручается в Эстонии с 2006 года. 19 и 20 сентября познакомиться поближе с эстонским дизайном можно будет в рамках мероприятия “Ночи дизайна“ — Design & Fashion Street, где свою продукцию представят более 100 эстонских диизайнеров. Подробности здесь.