ФОТО DELFI | Представительство IKEA в Таллинне уже вот-вот откроется. Вокруг здания вовсю кипит работа

Эстония — первая страна в мире, где IKEA сначала открывает интернет-магазин до обычного. В эстонском интернет-магазине будет более 8000 товаров, 200 из которых будут доступны для покупки сразу на месте в шоу-руме.

Открывающийся в Таллинне пункт выдачи товара площадью 6000 m2, из них 1500 m2 выставочный зал, остальная площадь займет центр логистики. Также IKEA будет предлагать дополнительные услуги, такие как сборка и установка мебели, замер помещения. Отдельно будут оказывать услуги и для бизнес-клиентов.

Интернет-магазин www.ikea.ee открыт круглосуточно, пункт выдачи товара будет работать каждый день с десяти утра до восьми вечера.