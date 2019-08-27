ФОТО DELFI | Вот она, долгожданная IKEA! В выставочном зале в Ласнамяэ представлены 3000 товаров

К сожалению, кафе при эстонском представительстве IKEA не будет, поэтому эстоноземельцы пока еще не смогут отведать знаменитые шведские мясные шарики. Зато в там есть уголок с продуктами питания, которые можно купить с собой. Выбор небольшой: шоколад, печенье, чай, кофе, оливковое масло и т.д. Зато цены демократичные — молочный шоколад стоит 60 центов.
Как все можно купить?
Всего эстонский интернет-магазин IKEA будет предлагать покупателям около 8000 товаров, 3000 из которых можно будет посмотреть и потрогать в выставочном зале. Сразу приобрести и увезти домой все эти товары не получится — на месте для продажи доступны лишь 200 товаров небольшого размера.
Все остальное придется заказывать онлайн. Правда, ждать доставки придется не так уж долго — всего 5 рабочих дней. Товар в Эстонию поступает из балтийского склада IKEA в Латвии. У всех покупателей потом есть 90 дней для возврата товара, если он им не понравился или не подошел в интерьер, а у владельцев э-карточки IKEA Family на возврат есть вообще 365 дней.
Представители IKEA подчеркивают, что среди представленных а выставочном зале товаров 500 экологически безопасны и рассчитаны на долгосрочную перспективу. Кроме того, магазин планирует полностью отказаться от пластиковых товаров одноразового использования, заменив их темИ, которые можно переработать.
29 августа заработает сайт ikea.ee, который доступен и на русском языке. В самом же магазине, к сожалению, все надписи и ярлыки на товарах представлены только на эстонском языке. Как уверяют представители магазина, не говорящим по эстонски клиентам поможет, все расскажет и покажет персонал.
Также IKEA будет предлагать дополнительные услуги, такие как сборка и установка мебели, замер помещения. Отдельно будут оказывать услуги и для бизнес-клиентов.
Николай Валуев похвастался урожаем голубики на своей даче
Известную спортсменку с Украины убили и утопили
Россия впервые показала макет космического ядерного буксира
Шведская писательница исколесила РФ и сошла с ума