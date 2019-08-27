27.08.2019, 14:06

ФОТО DELFI | Вот она, долгожданная IKEA! В выставочном зале в Ласнамяэ представлены 3000 товаров

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Андрей Данило
Андрей Данило
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IKEA Eesti pressipäev Foto: Priit Simson

Уже в этот четверг, 29 августа IKEA откроет в Эстонии интернет-магазин, представительство в Ласнамяэ и пункт выдачи. За пару дней до открытия Delfi посетил выставочный зал магазина, открытие которого так долго ждали многие жители Эстонии.

Эстонское представительство IKEA, на первый взгляд, ни чем не отличается от обычного магазина — все те же большие синие сумки у входа и уголки с товарами, похожие на готовые комнаты, в которых можно будто остаться жить. Однако магазин в Таллинне заметно отличается по размеру, да и купить там можно не все.

Что есть внутри?


Представительство IKEA в Таллинне площадью 6000 м2 будет располагаться в Ласнамяэ, по адресу Петербургское шоссе, 66. В здание находится пункт выдачи заказов из интернет-магазина и обширный зал на 1500 м2, где можно ознакомиться с товарами.

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Все интерьеры макетов комнат смоделированы по эстонским домам и квартирам, и у каждой есть своя история — здесь бабушка собирается готовить внукам блинчики, а здесь живет заядлый холостяк-путешественник и так далее. Внутри также есть комната среднестатистической эстонской семьи на 55 м2.

По всему залу присутствуют экраны для дизайна комнаты, где можно выбрать даже цвет пола и стен. Также есть зона для планирования, где можно усесться поудобнее заняться планировкой. Рядом находится студия для консультации, где специалисты по дизайну интерьера бесплатно дадут советы и ответят на вопросы. Как утверждают представители IKEA, она самая большая среди всех магазинов сети.

К сожалению, кафе при эстонском представительстве IKEA не будет, поэтому эстоноземельцы пока еще не смогут отведать знаменитые шведские мясные шарики. Зато в там есть уголок с продуктами питания, которые можно купить с собой. Выбор небольшой: шоколад, печенье, чай, кофе, оливковое масло и т.д. Зато цены демократичные — молочный шоколад стоит 60 центов.

Как все можно купить?

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Всего эстонский интернет-магазин IKEA будет предлагать покупателям около 8000 товаров, 3000 из которых можно будет посмотреть и потрогать в выставочном зале. Сразу приобрести и увезти домой все эти товары не получится — на месте для продажи доступны лишь 200 товаров небольшого размера.

Все остальное придется заказывать онлайн. Правда, ждать доставки придется не так уж долго — всего 5 рабочих дней. Товар в Эстонию поступает из балтийского склада IKEA в Латвии. У всех покупателей потом есть 90 дней для возврата товара, если он им не понравился или не подошел в интерьер, а у владельцев э-карточки IKEA Family на возврат есть вообще 365 дней.

Представители IKEA подчеркивают, что среди представленных а выставочном зале товаров 500 экологически безопасны и рассчитаны на долгосрочную перспективу. Кроме того, магазин планирует полностью отказаться от пластиковых товаров одноразового использования, заменив их темИ, которые можно переработать.

29 августа заработает сайт ikea.ee, который доступен и на русском языке. В самом же магазине, к сожалению, все надписи и ярлыки на товарах представлены только на эстонском языке. Как уверяют представители магазина, не говорящим по эстонски клиентам поможет, все расскажет и покажет персонал.

Также IKEA будет предлагать дополнительные услуги, такие как сборка и установка мебели, замер помещения. Отдельно будут оказывать услуги и для бизнес-клиентов.

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