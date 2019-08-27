ФОТО DELFI | Вот она, долгожданная IKEA! В выставочном зале в Ласнамяэ представлены 3000 товаров

Эстонское представительство IKEA, на первый взгляд, ни чем не отличается от обычного магазина — все те же большие синие сумки у входа и уголки с товарами, похожие на готовые комнаты, в которых можно будто остаться жить. Однако магазин в Таллинне заметно отличается по размеру, да и купить там можно не все.

Что есть внутри?



Представительство IKEA в Таллинне площадью 6000 м2 будет располагаться в Ласнамяэ, по адресу Петербургское шоссе, 66. В здание находится пункт выдачи заказов из интернет-магазина и обширный зал на 1500 м2, где можно ознакомиться с товарами.

Все интерьеры макетов комнат смоделированы по эстонским домам и квартирам, и у каждой есть своя история — здесь бабушка собирается готовить внукам блинчики, а здесь живет заядлый холостяк-путешественник и так далее. Внутри также есть комната среднестатистической эстонской семьи на 55 м2.

По всему залу присутствуют экраны для дизайна комнаты, где можно выбрать даже цвет пола и стен. Также есть зона для планирования, где можно усесться поудобнее заняться планировкой. Рядом находится студия для консультации, где специалисты по дизайну интерьера бесплатно дадут советы и ответят на вопросы. Как утверждают представители IKEA, она самая большая среди всех магазинов сети.