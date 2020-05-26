ФОТО | До чего дошел прогресс! В Эстонии теперь в продаже розетки со встроенными разъемами зарядки USB

“Обновленные розетки SCHUKO с двумя разъемами для зарядки и быстрые зарядные устройства JUNG Quick Charge идеально подходят для кафе, парикмахерских, отелей, домашнего и офисного использования — они предлагают решения в ситуациях, когда посредством одной зарядки нужно заряжать сразу несколько устройств, причем особенно важно быстрое заполнение аккумулятора”, — сказал региональный руководитель JUNG Eesti Марк Мельц.

Foto: JUNG

Компания JUNG вывела на рынок розетку SCHUKO с двумя разъемами зарядки USB (USB-A и USB-C), с целью облегчить процесс развертывания электрических систем и уменьшения мотков проводов, которые часто раздражают пользователей смарт-устройств. Такая розетка позволяет одновременно или поочередно заряжать самые разные устройства: смартфоны, планшеты, Bluetooth-наушники, смарт-часы и т.п. Максимальная мощность заряда USB в розетках SCHUKO составляет 15 Ватт, причем если одновременно заряжается несколько устройств, мощность поровну распределяется между разъемами USB.

Foto: JUNG

JUNG Quick Charge является интегрированным в розетку зарядным устройством USB, но отличается большей мощностью, чем раньше — 18 Ватт. В результате мобильные телефоны заряжаются быстрее: например, полная зарядка полностью севшего iPhone 11 занимает 105 минут. Розетка позволяет заряжать смарт-устройства непосредственно из стены, не используя специальные адаптеры. Предлагаются устройства быстрой зарядки с разъемами USB-A, а также со все чаще используемыми разъемами USB-С. Устройства JUNG Quick Charge прошли испытания производителя и превосходно подходят для безопасной зарядки устройств. Они предлагаются в оформлении классической серии LS и современной серии А, и могут быть установлены в соответствующие рамки.

Устройство быстрой зарядки JUNG Quick Charge поддерживает следующие стандарты:

Apple 2.4 A,

Samsung Adaptive Fast Charging,

Qualcomm Quick Charge 3.0,

USB Battery Charging,

USB Power Delivery.

Foto: JUNG