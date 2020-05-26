ФОТО | До чего дошел прогресс! В Эстонии теперь в продаже розетки со встроенными разъемами зарядки USB

Ассортимент продукции JUNG пополнили розетки с двумя разъемами зарядки USB, а также новое устройство быстрой зарядки USB мощностью 18 Ватт. К традиционным разъемам для зарядки USB-A теперь добавились и разъемы USB-C, спрос на которые в последнее время значительно вырос.
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“Обновленные розетки SCHUKO с двумя разъемами для зарядки и быстрые зарядные устройства JUNG Quick Charge идеально подходят для кафе, парикмахерских, отелей, домашнего и офисного использования — они предлагают решения в ситуациях, когда посредством одной зарядки нужно заряжать сразу несколько устройств, причем особенно важно быстрое заполнение аккумулятора”, — сказал региональный руководитель JUNG Eesti Марк Мельц.
Компания JUNG вывела на рынок розетку SCHUKO с двумя разъемами зарядки USB (USB-A и USB-C), с целью облегчить процесс развертывания электрических систем и уменьшения мотков проводов, которые часто раздражают пользователей смарт-устройств. Такая розетка позволяет одновременно или поочередно заряжать самые разные устройства: смартфоны, планшеты, Bluetooth-наушники, смарт-часы и т.п. Максимальная мощность заряда USB в розетках SCHUKO составляет 15 Ватт, причем если одновременно заряжается несколько устройств, мощность поровну распределяется между разъемами USB.
JUNG Quick Charge является интегрированным в розетку зарядным устройством USB, но отличается большей мощностью, чем раньше — 18 Ватт. В результате мобильные телефоны заряжаются быстрее: например, полная зарядка полностью севшего iPhone 11 занимает 105 минут. Розетка позволяет заряжать смарт-устройства непосредственно из стены, не используя специальные адаптеры. Предлагаются устройства быстрой зарядки с разъемами USB-A, а также со все чаще используемыми разъемами USB-С. Устройства JUNG Quick Charge прошли испытания производителя и превосходно подходят для безопасной зарядки устройств. Они предлагаются в оформлении классической серии LS и современной серии А, и могут быть установлены в соответствующие рамки.
Устройство быстрой зарядки JUNG Quick Charge поддерживает следующие стандарты:
- Apple 2.4 A,
- Samsung Adaptive Fast Charging,
- Qualcomm Quick Charge 3.0,
- USB Battery Charging,
- USB Power Delivery.
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