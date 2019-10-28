ФОТО | Эстония стала первой страной в мире, где Villeroy & Boch представила новую эксклюзивную коллекцию сервизов

24 октября в магазине Lartusi, который является официальным представителем Villeroy & Boch в Эстонии и единственный имеет здесь право на продажу коллекции новой концепции, была представлена новая линия сервизов Villeroy & Boch Signature.

Эстония стала первой страной в мире, где была представлена линия Signature, поэтому сейчас ее пока еще не продают ни в какой другой стране.

В этом году Villeroy & Boch отмечает 20 лет в Эстонии. по всей видимости, за это время эстоноземельцы полюбили эти роскошные сервизы, ведь вместе с Германией и Норвегией Эстония входит в первую тройку стран по объемам продаж продукции Villeroy & Boch в Европе.

В честь презентации коллекции в Таллинн приехала графиня Мария фон Бох, которая является представителем девятого поколения фон Бохов и отвечает за маркетинг посуды Villeroy & Boch.

Villeroy & Boch Foto: Marko Mumm, Lartusi

Коллекции линии Signature отличаются своим искусным дизайном и высоким качеством материалов. Вся посуда создана из ценного костяного фарфора (Premium Bone Porcelain) и покрыта золотом в 20 каратов, которое выдержит даже мытье в посудомоечной машине и сохранит качество на года.

Смотрите фотографии с презентации коллекции Villeroy & Boch Signature в магазине Lartusi в торговом центре Rocca al Mare.