08.11.2019, 14:10

ФОТО и ВИДЕО | Смотрите, как будет выглядеть новый деловой квартал между бульварами Рявала и Эстония!


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ФОТО и ВИДЕО | Смотрите, как будет выглядеть новый деловой квартал между бульварами Рявала и Эстония!
Фото: Ardo Kaljuvee

Архитектурный конкурс на застройку торгового и делового квартала Rävala Galerii между бульварами Рявала и Эстония площадью около 70 000 кв. метров в центре Таллинна выиграл проект, представленный архитектурным бюро AB KOKO arhitektid, пишет rus.err.ee.

Квартал Rävala Galerii в центре эстонской столицы состоит из четырех участков, включая бывший Дом проектировщиков и торговый центр Melon, квартал планируется застроить офисными и торговыми зданиями, кроме того, проект предусматривает строительство отеля.

Фото: Ardo Kaljuvee

Бульвары Рявала и Эстония на территории квартала также свяжет внутренняя улица, будут построены скверы, наружное кафе и фонтан. На крышах зданий предусмотрены открытые террасы под навесом с видом на парк Таммсааре и бульвар Рявала, при строительстве зданий будет использоваться плитняк, гранит и латунь.

Фото: Ardo Kaljuvee
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По словам представителя фирмы-застройщика Brave Capital Вельо Кууса, цель конкурса заключалась в поиске наилучшего архитектурного решения, которое позволило бы сделать эту часть городского пространства разнообразным, современным, притягательным и удобным для пешеходов местом.

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