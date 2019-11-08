Архитектурный конкурс на застройку торгового и делового квартала Rävala Galerii между бульварами Рявала и Эстония площадью около 70 000 кв. метров в центре Таллинна выиграл проект, представленный архитектурным бюро AB KOKO arhitektid, пишет rus.err.ee.
ФОТО и ВИДЕО | Смотрите, как будет выглядеть новый деловой квартал между бульварами Рявала и Эстония!
Квартал Rävala Galerii в центре эстонской столицы состоит из четырех участков, включая бывший Дом проектировщиков и торговый центр Melon, квартал планируется застроить офисными и торговыми зданиями, кроме того, проект предусматривает строительство отеля.
Бульвары Рявала и Эстония на территории квартала также свяжет внутренняя улица, будут построены скверы, наружное кафе и фонтан. На крышах зданий предусмотрены открытые террасы под навесом с видом на парк Таммсааре и бульвар Рявала, при строительстве зданий будет использоваться плитняк, гранит и латунь.
По словам представителя фирмы-застройщика Brave Capital Вельо Кууса, цель конкурса заключалась в поиске наилучшего архитектурного решения, которое позволило бы сделать эту часть городского пространства разнообразным, современным, притягательным и удобным для пешеходов местом.
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