ФОТО и ВИДЕО | В Китае жилой дом оказался внутри шоссе — хозяйка отказалась переезжать!

Как пишет Daily Mail, власти города в течение 10 лет пытались уговорить хозяйку домика продать недвижимость, но это им так и не удалось. Согласно одной из версий, в качестве альтернативы женщине предлагали единственное жилье рядом с моргом, от которого она отказалась.

SIPA Asia via ZUMA Wire

По другой версии — сама хозяйка хотела в качестве компенсации слишком многого. В итоге, ни к чему так и не придя, власти города приняли решение спроектировать дорогу так, что дом женщины оказался аккурат между полосами.

SIPA Asia via ZUMA Wire

Теперь сфотографировать дом приходят туристы, а женщина утверждает, что очень быстро привыкла к шуму и ее совершенно ничего не беспокоит.

SIPA Asia via ZUMA Wire

Подписаться

https://publish.twitter.com/?query=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FACSWorldNews%2Fstatus%2F1291713645752156160&widget=Tweet