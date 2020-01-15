ФОТО | IKEA отзывает часть опасных товаров TROLIGTVIS

IKEA призывает всех покупателей вернуть товар в магазин IKEA и получить полный возврат уплаченной стоимости товара. Термокружка, произведенная в Италии, безопасна в использовании и отзыву не подлежит.

Безопасность товаров IKEA — главный приоритет компании. Все товары IKEA постоянно проходят проверки и должны соответствовать мировым стандартам качества и собственным требованиям.

Недавно компания IKEA получила результаты тестов, в которых указано, что в термокружках, которые были произведены в Индии, уровень миграции дибутилфталата (ДБФ) превышает допустимые границы. IKEA запретила использование фталатов в товарах, которые соприкасаются с едой. Продажа термокружек произведенных в Индии приостановлена и товар отозван с рынка для дальнейшего расследования.

Терокружка TROLIGTVIS в продаже с октября 2019 года. IKEA призывает всех покупателей кружки TROLIGTVIS, где указано, что она сделана в Индии (“Made in India”). Вернуть товар в магазин IKEA и получить полный возврат стоимости. Чек для возврата этого товара не требуется.





IKEA





IKEA