IKEA призывает всех покупателей, кто приобрел термокружку TROLIGTVIS, на которой указано “Сделано в Индии” (Made in India), прекратить ее использование. Последние тесты показали, что в этом товаре миграция химических веществ может быть превышать допустимые границы.
ФОТО | IKEA отзывает часть опасных товаров TROLIGTVIS
IKEA призывает всех покупателей вернуть товар в магазин IKEA и получить полный возврат уплаченной стоимости товара. Термокружка, произведенная в Италии, безопасна в использовании и отзыву не подлежит.
Безопасность товаров IKEA — главный приоритет компании. Все товары IKEA постоянно проходят проверки и должны соответствовать мировым стандартам качества и собственным требованиям.
Недавно компания IKEA получила результаты тестов, в которых указано, что в термокружках, которые были произведены в Индии, уровень миграции дибутилфталата (ДБФ) превышает допустимые границы. IKEA запретила использование фталатов в товарах, которые соприкасаются с едой. Продажа термокружек произведенных в Индии приостановлена и товар отозван с рынка для дальнейшего расследования.
Терокружка TROLIGTVIS в продаже с октября 2019 года. IKEA призывает всех покупателей кружки TROLIGTVIS, где указано, что она сделана в Индии (“Made in India”). Вернуть товар в магазин IKEA и получить полный возврат стоимости. Чек для возврата этого товара не требуется.
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