ФОТО | Инновационные микродома в Таллинне предлагают желающим карантин — за смешные деньги!

KODA Stay объявляет на своей странице в Facebook, что все возвращающиеся из поездок, кому нужно в период коронавируса подержать себя в изоляции вдали от близких, сейчас могут это сделать по чрезвычайно выгодной цене — за ночь надо выложить всего 10 евро.

KODA прекрасно подходит для карантина, потому что в микродоме отдельный вход и в нем можно найти все необходимое для жизни, от современной мини-кухни до быстрого интернет-соединения. Каждый KODA проходит после арендатора тщательную дезинфекцию.

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