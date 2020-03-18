Многим знаком произведенный в Эстонии инновационный микродом KODA, который заслужил много внимания в мире и фигурировал в очень многих знаменитых архитектурных журналах. Пару лет назад микродома установили и в районе порта в Таллинне, предложив впечатляющую альтернативу обычным отелям. Теперь, когда туристам нельзя путешествовать, предлагающему услугу размещения в домиках KODA Stay пришла разумная идея, которой могут воспользоваться на очень выгодных условиях все попавшие под карантин эстоноземельцы.
ФОТО | Инновационные микродома в Таллинне предлагают желающим карантин — за смешные деньги!
KODA Stay объявляет на своей странице в Facebook, что все возвращающиеся из поездок, кому нужно в период коронавируса подержать себя в изоляции вдали от близких, сейчас могут это сделать по чрезвычайно выгодной цене — за ночь надо выложить всего 10 евро.
KODA прекрасно подходит для карантина, потому что в микродоме отдельный вход и в нем можно найти все необходимое для жизни, от современной мини-кухни до быстрого интернет-соединения. Каждый KODA проходит после арендатора тщательную дезинфекцию.
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Коронавирус COVID-19
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить своему семейному врачу или позвонить по телефону консультации семейного врача 1220 (+372 634 6630, если вы находитесь за границей). В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
- Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми, у которых проявляются симптомы.
- После возвращения из зоны риска вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу.
- Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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