ФОТО | Как накрыть незабываемый праздничный стол — 20 идей!

Праздничный красный



Самый верный способ оформить праздничный стол в рождественском духе — выбрать в качестве основного цвета классический красный. В то же время не нужно закрывать скатертью весь стол, если есть, что показать — хватит и легкой узкой красной салфетки, которая создаст приятный контраст между простым деревом и праздничной красной тканью. Дополните скатерть другими элементами такого же цвета — венками, салфетками, свечами и т.д.

Свежий синий



Если же вы хотите в этом году немного другой праздничный стол и красного уже видели достаточно, то попробуйте пастельные синие тона. Вместе с белым результат будет по-северному светлый и свежий.

Самобытный и природный

Теплые и уютные ноты приносят на стол природные детали. Соберите в лесу еловые ветки и шишки и используйте для сервировки блюд деревянные подставки. Праздничности добавят свечи и несколько золотистых елочных украшений, которые вы можете с небрежной элегантностью положить на стол.

Золота и мишуры!