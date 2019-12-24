Рождество — это время, когда стоит смело быть праздничными, не каждый же день мы собираемся с близкими. Акцент, конечно, делается по большей части на еду, но и сервировка стола могла бы быть запоминающейся. Тщательно выбранная скатерть, салфетки, посуда, украшения… Но как найти среди множества вариантов именно тот самый и безупречно соединить все детали в одно стильное целое? Смотрите идеи!
ФОТО | Как накрыть незабываемый праздничный стол — 20 идей!
Праздничный красный
Самый верный способ оформить праздничный стол в рождественском духе — выбрать в качестве основного цвета классический красный. В то же время не нужно закрывать скатертью весь стол, если есть, что показать — хватит и легкой узкой красной салфетки, которая создаст приятный контраст между простым деревом и праздничной красной тканью. Дополните скатерть другими элементами такого же цвета — венками, салфетками, свечами и т.д.
Свежий синий
Если же вы хотите в этом году немного другой праздничный стол и красного уже видели достаточно, то попробуйте пастельные синие тона. Вместе с белым результат будет по-северному светлый и свежий.
Самобытный и природный
Теплые и уютные ноты приносят на стол природные детали. Соберите в лесу еловые ветки и шишки и используйте для сервировки блюд деревянные подставки. Праздничности добавят свечи и несколько золотистых елочных украшений, которые вы можете с небрежной элегантностью положить на стол.
Золота и мишуры!
Если вы хотите провести Рождество или Новый год блестяще и гламурно, то, разумеется, ключевыми словами станут золото и мишура! Положите на стол елочные украшения, сочетайте их с золотистыми столовыми приборами и сделайте акцент и на более мелкие детали. Чтобы не переборщить, уравновесьте композицию нейтральным белым. И всегда хорошая мысль добавить на праздничные стол зеленые еловые ветки, которые прекрасно дополняют любой стиль!
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