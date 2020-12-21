21.12.2020, 12:15

ФОТО | Как выбрать идеальную новогоднюю елку: советы дизайнера


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IKEA kuusk Foto: IKEA

Стиль жизни, семья, размер жилища: всё это влияет на выбор главного атрибута зимних праздников — новогодней ёлки. Эксперт IKEA делится советами, как подобрать идеальную новогоднюю красавицу.

1. Размер дома и выбор ёлки?

Выбирая новогоднюю ёлку, вам прежде всего стоит оценить, сколько места вы можете для неё предоставить. Лучше всего установить ёлку там, где она не будет мешать вашему обычному бытовому передвижению. В то же время она должна быть обозрима. Не стоит забывать о практичных вопросах — близости розеток, удобстве полива дерева.

“Чем меньше помещение, тем тщательнее стоит продумать вашу новогоднюю ёлку. Основной принцип при новогодних украшениях в небольшой квартире — не занимать много места и стараться использовать стены и другие поверхности, чтобы не занимать место на полу”, — говорит дизайнер интерьера IKEA Элийзе Таммекиви. Обеденный или журнальный стол, полки, комоды — места где можно поставить мини-ёлочку или украсить хвойные ветки.

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2. Настоящая, искусственная или альтернатива? Зависит от вашего вкуса и времени

Важно учитывать ваши вкусы и вкусы вашей семьи, чтобы понять, какая ёлка вам подходит — настоящая, искусственная или альтернатива.

Настоящие ёлки, срезанные или в горшках, требуют полива, чистки иголок, и уход потребует дополнительного времени. Но для многих людей именно настоящая ёлка создаёт атмосферу праздника и тёплые воспоминания.

Искусственную ёлку выбирают те, кто не хочет срубать ёлки и не хочет тратить время на поиски и уход. Хозяева искусственных ёлок используют их ежегодно и экономят семейный бюджет. В IKEA искусственную ёлку можно найти по цене от 9,99 евро и часть ёлок сделана из более экологичного материала — тростникового пластика.

Представитель IKEA добавляет, что можно подойти к этому вопросу совсем творчески и создать нечто индивидуальное. Новогоднюю ёлку можно сделать в качестве настенного украшения из веток, текстиля или огоньков. Книги, упакованные подарки и другие предметы домашнего обихода можно расставить по форме новогодней ёлки. Домашние растения можно украсить огоньками, и они будут служить в качестве новогодней ёлки.

3. Безопасность

“Семьи с маленькими детьми и животными должны обдумать место установки новогодней ёлки. Она не должна быть в зоне доступности и должна быть хорошо закреплена, чтобы избежать падений. Если всё-таки, есть шанс, что дерево может свалиться, то стоит выбирать маленькую новогоднюю ёлку”, — предлагает Таммекиви.

Пластик, текстиль и другие прочные материалы — всему этому стоит отдавать предпочтение вместо стеклянных украшений, ввиду безопасности, особенно с маленькими детьми. То же самое касается свечей, их можно заменить LED альтернативами.

4. Стиль дома и выбор ёлки

По словам представителя IKEA, стиль дома и интерьер тоже влияет на выбор и украшение новогодней ёлки.

“Искусственные ёлки можно найти в разных стилях — от классики до современных решений. Выбирая новогоднюю ёлку, подумайте об украшениях, которые у вас уже есть, и о вашем интерьере. Часть искусственных ёлок подходит под сдержанный скандинавский или современный стиль и требует соответствующих украшений — небольшое количество, монохромные цвета и т.д. А классические ёлки подходят для тех, кто предпочитает ностальгическую атмосферу и любимые украшения”, — рассказывает дизайнер.

То же самое относится и к выбору украшений — если у вас классические новогодние игрушки, то стоит выбирать классическую ёлку, а при монохромных и минималистических украшениях современный стиль ёлки будет для вас идеален.

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