Обычно контейнеры служат для перевозки товаров, но иногда их используют и совсем с другом качестве — например, строят из них дома. Очень необычный проект белого контейнерного дома, похожего своей формой на ежа, был создан в Южной Калифорнии. Дом еще не возведен, есть только проект и красивые визуализации, но, если очень хочется, то его можно купить и построить, пишет Delfi Dom Sad.
ФОТО | Контейнерный дом, проект которого покорил весь мир
Согласно порталу Uncrate, проект белого контейнерного дома находится примерно в миле (1,6 км) от входа в национальный парк Джошуа-Три. Впервые о доме заговорили в 2017 году. Этот объект, получивший название Starburst House, состоит из нескольких морских контейнеров, каждый из которых закрыт стеклянной панелью и расположен так, чтобы обеспечить максимальную конфиденциальность, естественное освещение и лучшие виды для своих хозяев или гостей.
Внутри дома находятся три спальни (без дверей!) и три ванные комнаты, которые организованы вокруг центральной жилой зоны, а обширная деревянная терраса и двор являются частью жилого пространства прямо на открытом воздухе.
Портал Design Bloom сообщает, что дом продается за 3,5 миллиона долларов США (около 2,9 миллиона евро).
Советуем прочитать:
ФОТО | Необычные постройки мира: четыре просто невероятных дома на краю
ФОТО | Литовцы придумали дом с “парящей” на ветру крышей
В сети показали совершенно новый "горбатый Запорожец"
Эти популярные лекарства только помогают КОВИДУ размножаться
Чайник будет как новый: неожиданный способ убрать накипь
Сок этой ягоды подавляет COVID-19 на 97 процентов