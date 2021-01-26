ФОТО | Контейнерный дом, проект которого покорил весь мир

Согласно порталу Uncrate, проект белого контейнерного дома находится примерно в миле (1,6 км) от входа в национальный парк Джошуа-Три. Впервые о доме заговорили в 2017 году. Этот объект, получивший название Starburst House, состоит из нескольких морских контейнеров, каждый из которых закрыт стеклянной панелью и расположен так, чтобы обеспечить максимальную конфиденциальность, естественное освещение и лучшие виды для своих хозяев или гостей.

Внутри дома находятся три спальни (без дверей!) и три ванные комнаты, которые организованы вокруг центральной жилой зоны, а обширная деревянная терраса и двор являются частью жилого пространства прямо на открытом воздухе.

Портал Design Bloom сообщает, что дом продается за 3,5 миллиона долларов США (около 2,9 миллиона евро).

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