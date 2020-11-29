На портале Kinnisvara24.ee поступила в продажу квартира с действительно особенным дизайном интерьера, подобные которому встретишь не часто. В простой панельке в Мустамяэ создан роскошный и изящный дом, в интерьере которого уделено большое внимание и самым мелким деталям, пишет Moodnekodu.
ФОТО | Королевское великолепие! Эта квартира в обычной мустамяэской панельке напоминает роскошный французский замок
Квартира двухкомнатная и располагается на 43,6 квадратных метрах. В стильном интерьере можно найти отсылки к королевским замкам Франции — стены украшают декоративные плинтуса, под потолком висят люстры, жилье обставлено элегантной антикварной мебелью.
Находясь в квартире, можно совершенно забыть, что это хрущевка — на это не указывает ни один предмет в комнате. Даже окна заменены на красивые окна в клетку, которые дополняют золотые ручки.
Большое внимание уделено и самым мелким деталям начиная от дверных ручек и заканчивая напольными плинтусами. Светильники и безделушки тоже соответствуют эпохе и стилю.
Роскошь и гламур можно найти и в крошечной ванной, которую визуально делает просторнее большое зеркало. Светильники, смесители и картины на стенах — все на своем месте!
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