А августе управа Ласнамяэ впервые провела конкурс, в ходе которого был выбран “Зеленый балкон” Ласнамяэ. При определении победителей учитывались оригинальность и красочность оформления, многообразие цветов и растений, а также общий эстетический вид самого балкона. Смотрите варианты того, как озеленить свой балкон — и мотайте на ус!
25.08.2020, 15:10
ФОТО | Мечтаете о зеленом балконе? Смотрите замечательные идеи оформления на примере лучших балконов Ласнамяэ
Для некоторых жителей Ласнамяэ балкон — не просто место для отдыха, а настоящий благоухающий сад.
Кто-то идет еще дальше, и превращает сад в кое-что более практичное. Огород на балконе — идеальное решение, когда нет дачи!
Список победителей можно посмотреть здесь.
Ищите вдохновение — смотрите галерею всех зеленых балконов!
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