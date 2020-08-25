25.08.2020, 15:10

ФОТО | Мечтаете о зеленом балконе? Смотрите замечательные идеи оформления на примере лучших балконов Ласнамяэ


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ФОТО | Мечтаете о зеленом балконе? Смотрите замечательные идеи оформления на примере лучших балконов Ласнамяэ
Foto: Rene Suurkaev

А августе управа Ласнамяэ впервые провела конкурс, в ходе которого был выбран “Зеленый балкон” Ласнамяэ. При определении победителей учитывались оригинальность и красочность оформления, многообразие цветов и растений, а также общий эстетический вид самого балкона. Смотрите варианты того, как озеленить свой балкон — и мотайте на ус!

Для некоторых жителей Ласнамяэ балкон — не просто место для отдыха, а настоящий благоухающий сад.

Lasnamäe rõdud Foto: Rene Suurkaev
Lasnamäe rõdud Foto: Rene Suurkaev
Lasnamäe rõdud Foto: Rene Suurkaev

Кто-то идет еще дальше, и превращает сад в кое-что более практичное. Огород на балконе — идеальное решение, когда нет дачи!

Lasnamäe rõdud Foto: Rene Suurkaev
Lasnamäe rõdud Foto: Rene Suurkaev
Lasnamäe rõdud Foto: Rene Suurkaev

Список победителей можно посмотреть здесь.

Ищите вдохновение — смотрите галерею всех зеленых балконов!

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