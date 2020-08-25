ФОТО | Мечтаете о зеленом балконе? Смотрите замечательные идеи оформления на примере лучших балконов Ласнамяэ

А августе управа Ласнамяэ впервые провела конкурс, в ходе которого был выбран “Зеленый балкон” Ласнамяэ. При определении победителей учитывались оригинальность и красочность оформления, многообразие цветов и растений, а также общий эстетический вид самого балкона. Смотрите варианты того, как озеленить свой балкон — и мотайте на ус!