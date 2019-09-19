ФОТО | Мемориал жертвам коммунизма против детской площадки. Какие проекты поборются за премии года Союза ландшафтных архитекторов

“Нынешний год стал годом центральных площадей. Они сооружались как в рамках программы „Хорошее общественное пространство“, приуроченной к столетнему юбилею Эстонской Республики, так и по инициативе самих городов с привлечением местных горожан. Качественная жилая среда, богатая городская жизнь и приятное для прогулок уличное пространство — это больше не пустые слова, а свершенные дела, ставшие реальностью. Особенно радует то, что заслуживающие внимания ландшафтная архитектура и уличное пространство сосредоточены не только в крупных городах. В этом году было представлено очень много проектов, реализованных в небольших городах и поселениях”, — охарактеризовала номинантов этого года ландшафтный архитектор Мерле Карро-Калберг.

“Наряду с городскими площадями ничуть не меньшее значение имеют и игровые площадки, большие идеи, мемориальные площади и прочие памятные места. Видно, что города занимаются своим общественным пространством все более последовательно и на основании долгосрочного плана”, — добавила Карро-Калберг.

Номинанты Союза ландшафтных архитекторов Эстонии (EMAL) 2019 года:

“Балтийский павильон”, единая экспозиция стран Балтии на XV архитектурной биеннале в Венеции в 2016 году — кураторы: Карлис Берзиньш (LV), Юрга Даубарайте (LT), Пятрас Ишора (LT), Она Лозурайтите (LT), Никлавс Паэгле (LV), Дагния Смилга (LV), Йохан Тали (EE), Лайла Зариня (LV) и Йонас Жукаускас (LT).