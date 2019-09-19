На премии года Союза ландшафтных архитекторов Эстонии в этому году было представлено 17 разноликих проектов. Жюри, в которое вошли ландшафтные архитекторы Мартин Аллик, Кристиан Нигул и Мерле Карро-Калберг, а также урбанист и городской планировщик Кристи Гришаков и архитектор Кая Паэ, отобрали восемь номинантов, четверо из которых будут признаны лауреатами премии. Лауреаты будут объявлены 6 декабря на церемонии награждения.
ФОТО | Мемориал жертвам коммунизма против детской площадки. Какие проекты поборются за премии года Союза ландшафтных архитекторов
“Нынешний год стал годом центральных площадей. Они сооружались как в рамках программы „Хорошее общественное пространство“, приуроченной к столетнему юбилею Эстонской Республики, так и по инициативе самих городов с привлечением местных горожан. Качественная жилая среда, богатая городская жизнь и приятное для прогулок уличное пространство — это больше не пустые слова, а свершенные дела, ставшие реальностью. Особенно радует то, что заслуживающие внимания ландшафтная архитектура и уличное пространство сосредоточены не только в крупных городах. В этом году было представлено очень много проектов, реализованных в небольших городах и поселениях”, — охарактеризовала номинантов этого года ландшафтный архитектор Мерле Карро-Калберг.
“Наряду с городскими площадями ничуть не меньшее значение имеют и игровые площадки, большие идеи, мемориальные площади и прочие памятные места. Видно, что города занимаются своим общественным пространством все более последовательно и на основании долгосрочного плана”, — добавила Карро-Калберг.
Номинанты Союза ландшафтных архитекторов Эстонии (EMAL) 2019 года:
“Балтийский павильон”, единая экспозиция стран Балтии на XV архитектурной биеннале в Венеции в 2016 году — кураторы: Карлис Берзиньш (LV), Юрга Даубарайте (LT), Пятрас Ишора (LT), Она Лозурайтите (LT), Никлавс Паэгле (LV), Дагния Смилга (LV), Йохан Тали (EE), Лайла Зариня (LV) и Йонас Жукаускас (LT).
Центральная площадь Валга — авторы: Джанфранко Франки, Кьяра Тези и Реа Сеппинг.
Эксперимент центральной площади Пайде — архитектор: Эло Кийвет; в сотрудничестве с Калле Комиссаров и Кадри Калласте; при инициативе Майко Кесккюла; руководители проекта: Каспар Таммист и Тийт Канне.
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Мемориальная площадь Лидии Койдулы и Вольдемара Яннсена — ландшафтные архитекторы: Терье Онг, Керли Ирбо, Эдгар Кааре; архитектор Тыну Лаанемяэ; скульпторы: Бруно Кадак и Маре Микоф.
Эстонский мемориал жертвам коммунизма — архитекторы: Калле Веллевоог, Яан Тийдеманн; архитектор интерьера Тийу Труус; ландшафтный архитектор Лидия Зарудная; скульптор Кирке Кангро.
Площадь свободы Пярну — архитекторы: Ян Сколимовски, Андрус Марк, Майе Рауд.
Центральная площадь Пыльва — ландшафтный архитектор Кайе Кулдкепп, архитекторы Хелен Ребане и Эгон Метусала.
Детская игровая площадка по адресу Ляэне, 11а в Тарту — ландшафтные архитекторы: Мирко Тракс, Карин Бахманн, Уку Марк Пяртель, Кристьян Талисту, Юхан Теппарт.
Лауреаты премии будут обнародованы на торжественной церемонии награждения в сфере архитектуры в пятницу, 6 декабря 2019 года в Тарту в культурном центре Гребеночной фабрики (эст. Kammivabrik). На церемонии награждения союз ландшафтных архитекторов также отметит лучшие студенческие работы.
Все номинированные работы будут опубликованы на домашней странице архитектурных премий по адресу www.arhitektuuripreemiad.ee в октябре, а также — в издании „Eesti Arhitektuuripreemiad 2019“ в декабре.
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