ФОТО | Необычные постройки мира: четыре просто невероятных дома на краю

Что делать, когда нужно построить дом у края скалистого утеса или на озере? В этих четырех проектах, о которых рассказывает портал Houzz.ru, архитекторы по-разному решали вопрос, как дом может бросить вызов окружающей среде и занять границу между архитектурной условностью и природной красотой, пишет Delfi Dom Sad.