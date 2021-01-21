ФОТО | Необычные постройки мира: четыре просто невероятных дома на краю

Что делать, когда нужно построить дом у края скалистого утеса или на озере? В этих четырех проектах, о которых рассказывает портал Houzz.ru, архитекторы по-разному решали вопрос, как дом может бросить вызов окружающей среде и занять границу между архитектурной условностью и природной красотой, пишет Delfi Dom Sad.
21.01.2021, 08:01
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