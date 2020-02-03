ФОТО | Определился победитель архитектурного конкурса Ваналиннаской школы в Силламяэ

Жюри архитектурного конкурса отметило, что архитектура школьного здания в эскизе “Üki kaki kommi” отличается спокойным и светлым стилем, зонирование здания и его объемы прекрасно вписываются в окружающий его жилой массив и его масштабы. Лаконичное оформление и минималистические фасады элегантно противопоставляются сталинскому стилю градостроительства Силламяэ.

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“И, хотя для дальнейшего проектирования эскиза, получившего первую премию, жюри внесло ряд дельных предложений и пожеланий, можем с твердой уверенностью сказать, что здание школы с эскиза “Üki kaki kommi” логично и обоснованно вписано между жилыми домами улицы В. Чкалова и береговым склоном запрудного озера, сочетается с окружением и обозначает начало новой эпохи городского пространства Силламяэ”, — прокомментировал решение жюри архитектор и городской планировщик Силламяэ Анатолий Шпаковс.

Зона главного входа школы обеспечивает доступ к зданию с нескольких направлений. Здание, отступающее от озерного берега по диагонали, делит ландшафт на две четко разграниченные зоны: представительский передний двор и игровой задний двор. Спортивная площадка в восточной части участка создает дистанцию с жилыми домами и освобождает вид на озеро. Расположение школьных помещений благодаря четким функциональным зонам спланировано просто и логично.