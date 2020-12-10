ФОТО | От Нарвского замка до Fotografiska и… сарая. Объявлены лауреаты Эстонских архитектурных премий за 2020 год

Премия за деятельность в области дизайна — Инновационная команда государственного сектора

Даниэль Коцюба, Хелелин Таммсаар, Мерилин Труувяэрт

Foto: Renee Altrov

Задача созданной два года назад при Госканцелярии инновационной команды — сделать общественные услуги в Эстонии более удобными для пользователей и ориентированными на людей, а также помогать в разработке решений конкретных проблем. Помимо инициатив инновационной команды жюри отметило также разностороннее влияние ее деятельности на общество. В отличие от традиционной дизайнерской работы, подразумевающей предложение заказчикам и пользователям готовых решений, члены команды ищут решения вместе с партнерами, одновременно их тренируя и обучая. “Инновационная команда начала с сотрудничества с шестью министерствами, а сегодня она работает со всеми одиннадцатью министерствами Эстонии. Это ли не успех!” — отмечает жюри.

Премия по ландшафтной архитектуре — новый городской центр Элва

Юлле Майсте (AT HOME), Диана Таалфельд (NU Arhitektuur), Анне Саарнийт (ubin pluss), Роомет Хелбре и Таави Кунингас (TEMPT)

Foto: Ragnar Vutt

Жюри сочло, что новый променад и главная улица Элва — один из самых удачных примеров оформления центров малых городов в рамках программы EV 100. Центр Элва вписывается в городскую структуру, учитывая существующие реалии, подчеркивая лучшие свойства ландшафта и делая их доступными для горожан. Благодаря точечному вмешательству, идеальному для среды малого города, городское пространство улучшено, став теперь более ясным, функциональным и понятным. Новое решение главной улицы вплоть до железнодорожного вокзала усиливает связность пространства. Не каждый малый город Эстонии может похвастаться собственным озером, обновленное городское пространство Элва работает именно на это, и горожане такое решение приняли. “Оживленный городской ландшафт Элва умело и с учетом человеческого измерения соединяет главную улицу города с приозерной центральной площадью”, — подчеркивает жюри.