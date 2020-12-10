Целевой капитал архитектуры фонда “Капитал культуры Эстонии” и творческие союзы — Союз архитекторов Эстонии, Союз дизайнеров интерьера Эстонии и Союз ландшафтных архитекторов Эстонии — присудили архитектурные премии этого года, отметив выдающиеся достижения в области архитектуры, работы и их авторов. В этом году сразу три премии ушли в Нарву, среди прочих и главная премия Капитала культуры.
ФОТО | От Нарвского замка до Fotografiska и… сарая. Объявлены лауреаты Эстонских архитектурных премий за 2020 год
В этом году на архитектурные премии было выдвинуто 200 кандидатов. Из них жюри отобрало 70 номинантов, наградами были отмечены 20 лауреатов, в том числе выданы две студенческие премии. Особенностью архитектурных премий 2020 года стал весьма широкий “ареал” награжденных: в нынешнем году лауреаты представляют многие уголки Эстонии, включая самые отдаленные — от Сааремаа до Нарвы и от Таллинна до Вастселийна, Выру и Валга.
ПРЕМИИ ЦЕЛЕВОГО КАПИТАЛА АРХИТЕКТУРЫ ФОНДА “КАПИТАЛ КУЛЬТУРЫ ЭСТОНИИ” В 2020 ГОДУ
Жюри: архитекторы Эмиль Урбель и Койт Оялийв, архитектор интерьера Маарья Валк-Фалк, ландшафтный архитектор Мерле Карро-Калберг, промышленный дизайнер Мерике Рехепапп, историки архитектуры Лийна Янес и Майт Вяльяс.
- Главная премия в области архитектуры — общий учебно-жилой комплекс Нарвского учебного центра Академии МВД и Нарвского колледжа Тартуского университета
Архитектура: Маркус Каазик, Керстин Кивила, Михкель Меристе, Герт Гуриев, Сийм Тийсвелт, Пирко Вымма (3+1 arhitektid)
Архитектура интерьера: Кади Карманн, Мари Пылд, Ахти Грюнберг, Тынис Калве (T43 Sisearhitektid)
Ландшафтная архитектура: Эдгар Кааре, Прийт Паало, Лаура Мяннамаа (TajuRuum)
Foto: Tõnu Tunnel
Общий учебно-жилой комплекс для Нарвского учебного центра Академии МВД и Нарвского колледжа Тартуского университета — пример деревянной архитектуры. Это крупнейшее в Эстонии публичное здание из дерева, служащее нескольким целям. Кадеты, студенты и сотрудники МВД получили базу для практики и общежитие, а в более широком контексте в Нарве появилось качественное публичное здание и, наконец, современный бассейн. Гостей Нарвы здание неожиданно поражает своей позитивной целостностью. “Строение, к которому предъявляются строгие требования безопасности, средствами ландшафтной архитектуры незаметно вписано в окружающую среду. Подготовлено очень целостное решение. Конечно, не менее важно и символическое значение этого здания — прекрасная архитектура отмечает присутствие в Нарве эстонского государства”, — комментирует жюри присуждение главной премии.
- Премия за деятельность в области дизайна — Инновационная команда государственного сектора
Даниэль Коцюба, Хелелин Таммсаар, Мерилин Труувяэрт
Foto: Renee Altrov
Задача созданной два года назад при Госканцелярии инновационной команды — сделать общественные услуги в Эстонии более удобными для пользователей и ориентированными на людей, а также помогать в разработке решений конкретных проблем. Помимо инициатив инновационной команды жюри отметило также разностороннее влияние ее деятельности на общество. В отличие от традиционной дизайнерской работы, подразумевающей предложение заказчикам и пользователям готовых решений, члены команды ищут решения вместе с партнерами, одновременно их тренируя и обучая. “Инновационная команда начала с сотрудничества с шестью министерствами, а сегодня она работает со всеми одиннадцатью министерствами Эстонии. Это ли не успех!” — отмечает жюри.
- Премия по ландшафтной архитектуре — новый городской центр Элва
Юлле Майсте (AT HOME), Диана Таалфельд (NU Arhitektuur), Анне Саарнийт (ubin pluss), Роомет Хелбре и Таави Кунингас (TEMPT)
Foto: Ragnar Vutt
Жюри сочло, что новый променад и главная улица Элва — один из самых удачных примеров оформления центров малых городов в рамках программы EV 100. Центр Элва вписывается в городскую структуру, учитывая существующие реалии, подчеркивая лучшие свойства ландшафта и делая их доступными для горожан. Благодаря точечному вмешательству, идеальному для среды малого города, городское пространство улучшено, став теперь более ясным, функциональным и понятным. Новое решение главной улицы вплоть до железнодорожного вокзала усиливает связность пространства. Не каждый малый город Эстонии может похвастаться собственным озером, обновленное городское пространство Элва работает именно на это, и горожане такое решение приняли. “Оживленный городской ландшафт Элва умело и с учетом человеческого измерения соединяет главную улицу города с приозерной центральной площадью”, — подчеркивает жюри.
- Премия за выставку — выставка “Чудеса из бетона. Инженер-строитель Август Комендант”
Куратор: Карл-Даг Лиге
Пространственный дизайн: Томоми Хаяси и Андреа Айнъярв (HGA)
Графический дизайн: Марье Ээльма (Tuumik Stuudio)
Foto: Marje Eelma
Август Комендант — единственная в истории архитектуры и инженерного дела Эстонии звезда международного уровня, талантливый инженер, внесший свой вклад в появление многих архитектурных шедевров позднего модернизма XX века — спроектированные Луисом Каном Художественный музей Кимбелла, институт Солка и лаборатории Ричардса или, например, словно собранный из деталей конструктора “Лего” многоквартирный дом “Хабитат-67”, представленный Моше Сафди на выставке “Экспо” в Монреале. “Результатом кропотливой международной исследовательской работы, проводившейся кураторами в течение долгого времени, стала выставка, высветившая до сих пор малоизвестную роль гиганта строительной инженерии Августа Коменданта в эстонской и мировой истории архитектуры XX века”, — отмечает жюри. Эстетически впечатляющее оформление выставки подчеркивало уникальность представленного материала.
- Премия за реконструкцию — реконструкция конвентского дома Нарвского замка
Калле Веллевоог (JVR), Тийу Труус (Stuudio Truus)
Foto: Kalle Veesaar
Реконструкция восточного и южного крыльев Нарвского замка — уникальный проект, поскольку мы имеем дело с памятником, который сильно пострадал в войнах и реставрировался десятки лет. Замысел Калле Веллевоога и Тийу Труус достоин XXI века. Добавленные к сохранившемуся новые детали ясно различимы, продуманы на высоком профессиональном уровне, современны, сбалансированы и выполнены с уважением к тому, что осталось. В результате перестройки замок стал для посетителей более “понятным”, сооружение оборудовано современной техникой с большой деликатностью по отношению к старине, история формирования замка представлена во всей ее аутентичности и многогранности. Жюри высоко оценило консервацию и экспонирование более ранних реставрационных слоев 1970–1980-х годов — ведь они уже стали частью истории.
- Премия за деятельность в области архитектуры — Иржи Тинтера, городской архитектор Валга
Foto: Kaupo Kikkas
По мнению жюри, лауреат — редкостный городской архитектор, у которого есть своя миссия и свое видение и который делает гораздо больше, чем предусмотрено его прямыми рабочими обязанностями и временными рамками рабочего дня. Благодаря усилиям Иржи вопросы, связанные с архитектурой и городским строительством в Валга, были заметнее, чем проблемы более крупных городов. В докторской диссертации, защищенной им в конце 2019 года, Иржи рассматривает проблему городов с убывающим населением в более широком контексте. Ту же тему он затрагивает как сокуратор эстонской выставки на Венецианской архитектурной биеннале 2021 года. “Это сильный городской архитектор, самоотверженный труд которого вдохнул новую жизнь в городское пространство Валга и привлек внимание общественности к городам, теряющим население”, — добавляет жюри.
ПРЕМИИ СОЮЗА АРХИТЕКТОРОВ ЭСТОНИИ В 2020 ГОДУ
Жюри архитектурной премии года: всемирно известный финский архитектор Самули Вулстон (ALA Architects)
Жюри премии за лучшие малые объекты VÄIKE/Малая премия: архитекторы Индрек Аллманн и Карли Луйк, ландшафтный архитектор Лидия Зарудная и писатель Ян Каус
Жюри студенческой премии: архитекторы Пеэтер Пере, Марика Лыоке, Керсти Ниголс
- Архитектурная премия 2020 года — Fotografiska
Маарья Каск, Ральф Лыоке, Андро Мянд, Маргус Тамм, Мяртен Петерсон (Salto Arhitektid)
Foto: Terje Ugandi
Здание Fotografiska является частью творческого городка Теллискиви, соединившего в себе промышленную архитектуру разных эпох. С учетом коллажного решения этого пространства здание обретает важную роль в формировании общей среды. Архитекторы сделали ставку на романтическую атмосферу заброшенного здания депо. По оценке жюри, наиболее выразительным и неожиданным шагом было не сохранение красного кирпича, но замена фасада новым, кирпичным кубом с четкими очертаниями. В здании немало любопытных нюансов, например, высокая бетонная лестничная шахта, которая направляет посетителей по простой лестнице в галереи и современный ресторан на крыше. Этаж, на котором находится ресторан, выполнен из стекла, чтобы посетители могли любоваться красивым панорамным видом, но это не классическая терраса на крыше, а скорее расположенная на необычном уровне городская площадь, на которую ведет карабкающаяся по фасаду узкая ступенчатая улица. Лаконичность архитектурных решений убеждает и впечатляет.
- Премия VÄIKE — Сарай в Тага-Сырве
Пеэтер Пере, Эва Кеделаук (Peeter Pere Arhitektid)
Foto: Eva Kedelauk
Сарай хутора Реэду на оконечности мыса Сырве невелик не только по масштабу, но и по своей значимости. “Если другие объекты привлекают внимание, то сарай отгораживается и замыкается в себе. Строение не притягивает взгляд наблюдателя, однако готово впустить его внутрь. К тому же, хотя сараи по своей природе более чем практичны — это хранилища вещей, данное сооружение видится скорее хранилищем идей”, — считает жюри. Посередине сарая располагается открытая секция, позволяющая постоянно контактировать с внешней средой, так что пространство сарая продолжается в ландшафте, а ландшафт — в пространстве сарая. Открытая центральная секция, не защищенная крепкими стенами, может показаться непрактичной, однако она как бы иллюстрирует непредсказуемость бытия — то, что укрыться от мира невозможно.
- Премия VÄIKE — “Болотная лисица”
Силле Пихлак и Сийм Туксам (Arhitektuuripraksis PART)
Foto: Tõnu Tunnel
Угловая опора высоковольтной линии электропередачи “Болотная лисица” — объект инфраструктурного дизайна, изготовленный из заржавленной стали, высотой 45 метров — служит заметным ориентиром на т.н. перекрестке Ристи и “сообщает” о прибытии на территорию Ляэнеского уезда. Объект сложной разветвленной формы с разных точек смотрится по-разному и меняет облик в зависимости от погодных условий. “Болотная лисица” весит более 30 тонн. Первая эстонская дизайнерская опора линии электропередачи изготовлена на заводе в Румынии, в Эстонию ее доставили на трех грузовиках в виде 11 элементов. Дизайнерская опора вызвала в жюри оживленное обсуждение. “Впервые мы увидели объект в темноте, под звездным небом, отчего он показался нам исполинским астрономическим прибором. Сочетание столь странного творческого курьеза и практической логистики невозможно было не заметить”, — поделились впечатлениями члены жюри.
- Студенческая премия 2020 года — Мадли Кальюсте за магистерскую работу “Дом проектировщиков” по специальности “архитектура и городское планирование” в Эстонской художественной академии
Лауреат студенческой премии покорила жюри удачным выбором темы — одно из главных модернистских строений центра города словно бы отвергнуто обществом. Работа затрагивает такие понятия, как наследие, устаревание и изменение, и написана она не тем деловым языком, который присущ трудам архитекторов, но, скорее, языком поэзии, понимание которого зависит от настроения знакомящегося с ней.
ПРЕМИИ СОЮЗА ДИЗАЙНЕРОВ ИНТЕРЬЕРА ЭСТОНИИ В 2020 ГОДУ
Жюри: архитекторы интерьера Мари Когер, Кайре Кемп-Тишлер и Тоомас Корб, архитектор Калле Комиссаров и искусствовед Эвелин Фридолин
- Реконструкция конвентского дома Нарвского замка
Калле Веллевоог (JVR), Тийу Труус (Stuudio Truus)
Foto: Kalle Veesaar
Калле Веллевоог (JVR), Тийу Труус (Stuudio Truus)
- Отель Oru Hub Hotel
Аэт Кийвет, Кятлин Эллук (Nobe Design)
Foto: Tõnu Tunnel
“Благодаря абсолютно новому и доведенному до совершенства „тотальному дизайну“ здание обретает новое измерение. Внутреннее пространство, его функциональность и предлагаемые услуги соединяются в весьма симпатичное целое”, — отмечает жюри. Всё началось с созданного агентством Velvet нового дизайна гостиничных услуг, предлагавшего абсолютно новаторскую концепцию решения внутреннего пространства. Если коротко, клиент должен был ощущать себя так, будто зашел в гости к доброму приятелю. Создаваемое пространство предполагало, что гость захочет проводить свободное время в общем помещении на первом этаже: смотреть телевизор, читать книги или встречаться с друзьями, играть в настольные игры и проводить рабочие собрания — ресторан и открытая офисная зона к услугам и тех, кто в гостинице не останавливается. Близость парка Кадриорг навела дизайнеров на мысль создать в отеле атмосферу летней веранды, и результат получился превосходный.
- Салон Lincona
Ханна Каритс, Ян Сколимовски, в сотрудничестве с Кадри Руусна и Яанусом Саарепера
Foto: Terje Ugandi
Новое дизайнерское решение интерьера салона Lincona позволило не просто визуально освежить его, но и, что важнее, через обновленное пространство переосмыслить бизнес-модель фирмы и улучшить работу с клиентами. На самом видном месте в зале демонстрируются покрытия для пола, более 6000 образцов. Одной из самых сложных задач для архитекторов интерьера стала систематизация ассортимента, на основе которой можно было размещать и демонстрировать товары. “Пространство с безупречной функциональностью создает столь непринужденную атмосферу, что сюда хочется приходить. Торговый зал и вся оставшаяся офисная площадь превращены в библиотеку материалов — концепция простая, однако ее воплощение на подобном уровне уникально”, — комментирует жюри.
- Студенческая премия имени Велло Аси — Семеле Кари
Именной студенческой премией, которая выдается совместно с отделением дизайна интерьера Эстонской художественной академии, награждаются продолжатели дела легендарного преподавателя дизайна интерьера Велло Аси, разделяющие его ценности — его принципы, этику, отношение к работе и творчеству.
ПРЕМИИ СОЮЗА ЛАНДШАФТНЫХ АРХИТЕКТОРОВ ЭСТОНИИ В 2020 ГОДУ
Жюри: Президент Союза ландшафтных архитекторов Финляндии Пиа Куусиниеми, ландшафтные архитекторы Сулев Нурме и Лаура Мяннамаа, урбанист и городской планировщик Кристи Гришаков и архитектор Эло Кийвет
- Сердце города — новый городской центр Элва
Юлле Майсте (AT HOME), Диана Таалфельд (NU arhitektuur), Анне Саарнийт (ubin pluss), Роомет Хелбре, Таави Кунингас (TEMPT)
Foto: Ragnar Vutt
По-прежнему активно обновляющиеся городские центры заслуживают отдельной категории. По словам жюри, городской центр Элва был признан лучшим на удивление быстро и единодушно. “Новый городской центр Элва связан с появлением в городе центральной площади, которой раньше из-за особенностей Элва не было. Это действительно живой центр маленького города-сада, место для всех, где каждый найдет себе занятие по вкусу. Приятная атмосфера и продуманное до тонкостей человеческое измерение вкупе с органичным пространством связывает в единое целое значимые ориентиры на обоих окончаниях центральной улицы и различные маршруты в окрестностях озера”, — резюмирует жюри. Главное, что удалось создателям новой городской площади Элва — то, что площадь и реконструированная улица вернули горожанам городское пространство.
- Дворовое пространство — внутренний двор жилого района Уус-Веэренни
Мирко Тракс, Уку Марк Пяртель, Кристьян Талисту, Юхан Теппарт, Карин Бахманн (KINO maastikuarhitektid)
Foto: Tiit Veermäe
Внутренний двор квартала Уус-Веэренни — это наполовину частный маленький парк, предназначенный для ежедневного использования прежде всего жителями здешних домов. В то же время со стороны улицы парк производит впечатление роскошного оазиса, куда можно зайти. Уютное и многофункциональное наружное пространство рядом с новыми многоквартирными домами — важный аргумент при выборе нового жилья, что грамотно используют и застройщики. Целостное жилое пространство внутреннего двора района Уус-Веэренни демонстрирует свой истинный смысл. Теплицы общего пользования создают площадки для социализации, где можно не только заняться садовыми работами, но и пообщаться с соседями. Тщательно скрытые от глаз инфраструктура зданий и ее элементы, современное использование материалов, а также поразительная решетчатая крыша подземной парковки дарят людям незабываемый и притягательный пространственный опыт. Основательность, с которой продумана дождевая канализация, намекает на изначальное назначение этого места (Веэренни — Водосточная улица).
- Общественное пространство — открытое пространство городища и часовни епископского замка Вастселийна
Керсти Лоотус, Катри Соонберг, Кадри Уусен, Сийм Лоотус (Lootusprojekt)
Foto: Maris Tomba
Получившее премию открытое пространство епископского замка Вастселийна — это, по оценке жюри, поистине место силы, и ландшафтных архитекторов следует похвалить за смелость сделать меньше, а не больше. “Им удалось избежать самой серьезной опасности — избыточного дизайна. Всё решение в целом — чрезвычайно деликатное. Интригуют созданные нежным световым пространством часовни т. н. невидимые стены, заставляющие остановиться и подумать или помедитировать”, — считает жюри. Отличный обзор окружающего ландшафта предлагают новые тропинки-платформы. Открытые пространства охватывают парковку, бывшую кузницу корчмы Пийри, перекресток шоссе Вастселийна-Меремяэ-Клийма, корчму Пийри, подземную часовню, окрестности нового Дома паломника и руины замка.
- Специальная премия — Выруская городская управа
Foto: Margus Muts
Выруская городская управа удостоена премии года за многолетнюю последовательную работу по созданию современной, дружелюбной к человеку и экологичной среды. Начало масштабным проектам по благоустройству общественного пространства было положено в 2006 году, когда в центре Выру был разбит парк. В 2009 году открыт променад у озера Тамула. В 2013 году работы продолжились обновлением Екатерининской аллеи. Открытая в 2019 году зона отдыха у ручья Корели и организованные там толоки по озеленению, а также центральная городская площадь свидетельствуют о том, что у Выруской горуправы есть не только желание развивать общественное пространство, но и умение превращать его в единое целое. Гости города непременно отмечают высокое качество уличного пространства Выру — озеленение улиц проведено образцово, что выделяет Выру среди других городов Эстонии, особенно в сравнении с малыми городами. Жюри подчеркивает умение лауреата премии видеть картину в целом, смелость творить и воплощать свое видение в жизнь.
О ПРЕМИИ
Архитектурные премии Эстонии учреждены в 2015 году с целью общего признания наиболее выдающихся достижений в области пространственного творчества Эстонии. Со всеми номинантами можно ознакомиться на домашней странице премии arhitektuuripreemiad.ee. Более подробная информация обо всех номинантах и лауреатах содержится в изданиях Eesti Arhitektuuripreemiad 2020 и Ruumipilt 2020, которые можно приобрести в крупных книжных магазинах Эстонии или заказать на сайте архитектурных премий.
По словам ученого-архитектора Трийн Ояри, в современном мире, вступившем в гонку с техническим прогрессом и климатическим кризисом, ключевыми словами становятся рассредоточенная застройка, энергетическая независимость и полный хозрасчет. Мы вновь открываем для себя такие понятия, как община, работа дома, учеба дома и домашняя еда. “Нам нужны коллективные решения, которые повысили бы качество нашего совместного существования в равной мере для всех, и архитектура играет здесь важную роль”, — отметила Ояри.
“Работы, которые каждый год номинируются на архитектурные премии, — это своего рода кусочки пазла, из которых складывается картина жизненной среды, какой она и должна бы быть, если она задумана для человека. В фокусе — возобновляемые природные материалы (например, общее учебное здание Академии МВД и Тартуского университета в Нарве — самое большое публичное здание в Эстонии, построенное из дерева); новое использование исторического наследия, представленное, например, обновленными крепостями-музеями; озелененные территории и площади как места своеобразной подзарядки, делающие городскую среду более пригодной для жизни; и новые школьные здания, которые, как известно, представляют собой одну из наилучших инвестиций в будущее”, — прокомментировала Ояри архитектурные премии этого года.
По ее словам, новые городские площади, дворы, школьные здания, культурные объекты и даже дизайнерская опора линии электропередачи влияют на качество общественной жизни. “Они создают пространство для совместного времяпрепровождения, позволяют гордиться своим городом, укрепляют связи с историческим наследием, приближают к нам природу, чтобы мы наблюдали за сменой времен года и ощущали окружающие нас мир и покой, а где-то внутри нас пульсировало бы знание, что еще не всё потеряно”, — отметила Ояри.
Присуждение премий поддерживает фонд “Капитал культуры Эстонии”. Крупный спонсор мероприятия — Thermory. Спонсоры мероприятия: Lincona, Floorin, Fagerhult, Wermstock, Jung, Juhani Puukool, Aluprof/VBH Estonia, Extery. Основные партнеры мероприятия: целевой капитал архитектуры фонда “Капитал культуры Эстонии” и MTÜ Arhitektuurikirjastus. Организаторы мероприятия: Союз архитекторов Эстонии, Союз дизайнеров интерьера Эстонии, Союз ландшафтных архитекторов Эстонии
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