Эстонский производитель саун-иглу подал в суд на латвийскую компанию, которая производит подозрительно похожую продукцию: сходство заметил эстонский таможенник, пишет dv.ee.
ФОТО | Плагиат! Эстонский производитель бань подал в суд на латвийскую компанию
«Однажды мне вдруг позвонили с таможни. Говорят, задержали на пограничном пункте одну фуру, а на ней – точно такие же сауны, как наши», – рассказывает Прийт Каллас, руководитель компании Iglucraft, хорошо известной своими саунами-иглу, одна из которых была продана британскому футболисту Дэвиду Бекхэму.
Сауны были задержаны в Эстонии и компания Iglucraft смогла передать дело в эстонский суд.
Латышская компания Goahte, заказавшая сауны в России, ответила Iglucraft быстро и сообщила, что сходство саун не было преднамеренным. Однако то же время Каллас обнаружил, что эта компания создала свой сайт, где говорится уже не только о саунах, но и о малогабаритных домиках, аналогичных продукции Iglucraft.
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