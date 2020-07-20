ФОТО | Плагиат! Эстонский производитель бань подал в суд на латвийскую компанию

«Однажды мне вдруг позвонили с таможни. Говорят, задержали на пограничном пункте одну фуру, а на ней – точно такие же сауны, как наши», – рассказывает Прийт Каллас, руководитель компании Iglucraft, хорошо известной своими саунами-иглу, одна из которых была продана британскому футболисту Дэвиду Бекхэму.

Foto: Goahte

Сауны были задержаны в Эстонии и компания Iglucraft смогла передать дело в эстонский суд.

Латышская компания Goahte, заказавшая сауны в России, ответила Iglucraft быстро и сообщила, что сходство саун не было преднамеренным. Однако то же время Каллас обнаружил, что эта компания создала свой сайт, где говорится уже не только о саунах, но и о малогабаритных домиках, аналогичных продукции Iglucraft.

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