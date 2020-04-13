ФОТО | Предприимчивая жительница Эстонии построила дом всего за 2000 евро

“Нашему хутору 160 лет и он нуждается в реновации, поэтому нам было необходимо место для ночлега. В будущем, когда будет готов большой дом, маленький дом можно будет использовать в качестве гостевого”, — рассказывает Тоом.

Объявление о продаже “коробки” женщина нашла в декабре 2017 года. Цена составила 1200 евро. Из-за особенностей почвы дом пришлось установить в первом попавшемся месте. “Только через полгода я нашла крановщика, который смог переставить дом в правильное место. До этого я получила три отказа: то почва слишком мягкая, то дорога слишком узкая, то наклон дороги слишком большой”.



Talvi Toom



Как бы то ни было, год назад женщина смогла наконец приступить к реализации проекта мини-дома. На сам ремонт ушло четыре месяца. “Возможность заниматься этим у меня была лишь на выходных, в свободное от учебы в Таллинне время, — поясняет женщина. — Поскольку я совершенно не разбиралась ни в ремонте, ни в строительстве, мне пришлось много консультироваться с профессионалами”.

Сначала была демонтирована вся внутренняя отделка, после чего нужно было утеплить дом, поменять окна и все покрасить.



Talvi Toom



Больше всего сил и времени, по словам Тоом, ушло на замену окон. “Мы делали это вместе с мамой, которая, также как и я, ничего в этом не понимает. Но помог интернет, и в итоге мы справились. Тепло они держат, не вываливаются и даже стоят более или менее прямо”, — смеется хозяйка.

Крышу тоже пришлось заменить, после чего обшили вагонкой потолок и стены. “На пол мы постелили старые доски. Вытащили из них гвозди, удалили лак, отшлифовали и снова залакировали. После этого подсоединили дом к электросети и установили дверь. Теперь можно было приступать к внутренней отделке”.



Talvi Toom



Далее женщины покрасили стены и потолки, построили кухонный уголок и террасу. “Я пока не решила, что делать: продолжать топить электричеством или установить в доме маленькую печь”, — говорит Тоом.

Поскольку площадь дома составляет всего 18 м2, то туалету места не нашлось. “Вымыться можно в бане иглу, которая находится в 30 секундах ходьбы. Туалет также находится на расстоянии 30-секундной пешей прогулки”, — поясняет она.