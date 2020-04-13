ФОТО | Предприимчивая жительница Эстонии построила дом всего за 2000 евро

Три года назад работающая трудотерапевтом Тальви Тоом вместе с матерью приобрела в деревне Ведра в Ляэнемаа старый хуторской комплекс. На то, чтобы привести в порядок сам дом, уйдет еще немало времени, а жить где-то надо, поэтому было решено обустроить временное жилище, пишет Maaleht.
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“Нашему хутору 160 лет и он нуждается в реновации, поэтому нам было необходимо место для ночлега. В будущем, когда будет готов большой дом, маленький дом можно будет использовать в качестве гостевого”, — рассказывает Тоом.
Объявление о продаже “коробки” женщина нашла в декабре 2017 года. Цена составила 1200 евро. Из-за особенностей почвы дом пришлось установить в первом попавшемся месте. “Только через полгода я нашла крановщика, который смог переставить дом в правильное место. До этого я получила три отказа: то почва слишком мягкая, то дорога слишком узкая, то наклон дороги слишком большой”.
Как бы то ни было, год назад женщина смогла наконец приступить к реализации проекта мини-дома. На сам ремонт ушло четыре месяца. “Возможность заниматься этим у меня была лишь на выходных, в свободное от учебы в Таллинне время, — поясняет женщина. — Поскольку я совершенно не разбиралась ни в ремонте, ни в строительстве, мне пришлось много консультироваться с профессионалами”.
Сначала была демонтирована вся внутренняя отделка, после чего нужно было утеплить дом, поменять окна и все покрасить.
Больше всего сил и времени, по словам Тоом, ушло на замену окон. “Мы делали это вместе с мамой, которая, также как и я, ничего в этом не понимает. Но помог интернет, и в итоге мы справились. Тепло они держат, не вываливаются и даже стоят более или менее прямо”, — смеется хозяйка.
Крышу тоже пришлось заменить, после чего обшили вагонкой потолок и стены. “На пол мы постелили старые доски. Вытащили из них гвозди, удалили лак, отшлифовали и снова залакировали. После этого подсоединили дом к электросети и установили дверь. Теперь можно было приступать к внутренней отделке”.
Далее женщины покрасили стены и потолки, построили кухонный уголок и террасу. “Я пока не решила, что делать: продолжать топить электричеством или установить в доме маленькую печь”, — говорит Тоом.
Поскольку площадь дома составляет всего 18 м2, то туалету места не нашлось. “Вымыться можно в бане иглу, которая находится в 30 секундах ходьбы. Туалет также находится на расстоянии 30-секундной пешей прогулки”, — поясняет она.
Хозяйка утверждает, что на ремонт и обстановку у нее ушло в общей сложности 1000-1200 евро. При продаже бывший владелец отдал им также немного строительного материала, что помогло уменьшить расходы.
Новую мебель Тоом покупать не стала. “Я походила по комплексу и нашла кое-что, что можно было использовать. Я до сих пор время от времени что-то переделываю. Уношу вещи, которые мне не нравятся, и приношу что-то, что больше подходит. Старой мебели у нас много, и если надо, перед использованием я ее реставрирую”.
Женщина отмечает, что мини-дом очень простой. “Мне важно, чтобы можно было просто поспать, поработать за столом, а утром сварить кофе. Одежду размещаю на вешалке. Часть одежды и всякая мелочевка спрятаны в коробках под кроватью. В кухонном уголке есть холодильник, на рабочей поверхности — небольшая микроволновка. Кроме того, есть возможность использовать маленькую плиту. Имеется чайник и основая кухонная утварь. Я живут тут постоянно с декабря и вижу, что этого всего мне хватает”.
По словам Тоом, она сознательно избегает совершения ненужных покупок, а если что-то приобрести все-таки необходимо, то предпочитает подержанные вещи.
“На самом деле у меня мало вещей, поэтому проживание в таком доме мне хорошо подходит. Если мне начинает казаться, что становится тесно, то я критическим взглядом пересматриваю все свое богатство и провожу инвентаризацию”.
Хозяйка говорит, что в доме жить можно и вдвоем, что она также проверила на себе. “Я довольно активный человек и внутри все равно долго сидеть не хочу. Неважно, сколько квадратных метров. Особенно с марта по октябрь. В это время в качестве пристройки нам служит весь этот большой двор хутора, так как на улице дел очень много”, — резюмирует она.
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