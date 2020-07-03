03.07.2020, 07:00

ФОТО | Просто загляденье! Названы самые красивые дома и сады Тарту


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ФОТО | Просто загляденье! Названы самые красивые дома и сады Тарту
Foto: Tartu.ee

В честь Дня города в Тарту будут награждены хозяева самых красивых домов и садов. Два здания в Тарту также получили титулы “Самый красивый дом Эстонии 2020”.

“Самый красивый дом Эстонии 2020”

- частный дом Варса, 18;

- частный дом Кооли, 10a.

“Самый красивый дом Тарту 2020. Лучший дом, ценящий историческую среду”

- частный дом Валликраави, 20.

“Самый красивый дом Тарту 2020. Лучшие окрестности квартирного дома”

- квартирный дом Уус, 10;

- квартирный дом Пярна, 10;

- квартирный дом Пеплери, 8.

“Самый красивый дом Тарту 2020. Домашний сад”

- частный дом Пярна, 21.

“Лучший сад общественного сдания”:

- окружение Тартуской школы Форселиуса: Тяхе, 101.

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