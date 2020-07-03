В честь Дня города в Тарту будут награждены хозяева самых красивых домов и садов. Два здания в Тарту также получили титулы “Самый красивый дом Эстонии 2020”.
03.07.2020, 07:00
ФОТО | Просто загляденье! Названы самые красивые дома и сады Тарту
“Самый красивый дом Эстонии 2020”
- частный дом Варса, 18;
- частный дом Кооли, 10a.
“Самый красивый дом Тарту 2020. Лучший дом, ценящий историческую среду”
- частный дом Валликраави, 20.
“Самый красивый дом Тарту 2020. Лучшие окрестности квартирного дома”
- квартирный дом Уус, 10;
- квартирный дом Пярна, 10;
- квартирный дом Пеплери, 8.
“Самый красивый дом Тарту 2020. Домашний сад”
- частный дом Пярна, 21.
“Лучший сад общественного сдания”:
- окружение Тартуской школы Форселиуса: Тяхе, 101.
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