ФОТО | Смотрите, какие 15 строений борются за звание “Бетонное сооружение 2019 года”

Цель конкурса — найти и отметить строения, привлекательный внешний вид, а также эффективное и экономное исполнение которых демонстрируют преимущества и возможности бетона, как отечественного строительного материала.

Победит объект или процедура, в создание которых значительный трудовой вклад внесли зарегистрированные в Эстонии предприятия и были задействованы поставленные из Эстонии бетонные материалы. При выборе работы-победителя будут учитываться также профессионализм в проектировании и строительстве объекта, а также уровень требовательности, качество, а также инновационность.

Главный приз конкурса получит автор победившей идеи. Отмечены будут также заказчик, проектировщик, строитель объекта-победителя, поставщик бетона и опалубки.

Бетонным сооружением 2018 года было выбрано здание Эстонской художественной академии.

На титул “Бетонное сооружения 2019 года” претендуют:



1. Комплекс залов Эстонской академии музыки и театра, Татари 13, Таллинн;





2. Индивидуальный жилой дом, Викеркааре 15, Тарту;





3. Бизнес-здание Hammerjack, Ваэ 4, Лаагри, Харьюмаа;





4. Реконструкция газовой башни Котла культуры, Пыхья пст 27a, Таллинн;



